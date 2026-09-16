Ascolti tv martedì 15 settembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 15 settembre2026? Su Rai 1 è andato in onda Il giovane Montalbano. Su Rai 3 Filorosso. Su Rete 4 Verità nascoste. Su Canale 5 Superkaraoke. Su Italia 1 Fiorentina-Pisa di Coppa Italia. Su La7 DiMartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 15 settembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv martedì 15 settembre 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Il Giovane Montalbano 2 in replica interessa 2.274.000 spettatori pari al 15.2% di share. Su Canale5 Super Karaoke conquista 1.507.000 spettatori con uno share del 13.7%. Su Rai2 la partita degli Europei di Pallavolo Maschile – Repubblica Ceca-Italia intrattiene 1.794.000 spettatori pari al 10.2%. Su Italia1 la partita di Coppa Italia – Fiorentina-Pisa incolla davanti al video 1.061.000 spettatori con il 6%. Su Rai3, dopo la presentazione (347.000 – 1.9%), Filorosso segna 343.000 spettatori (2.6%). Su Rete4 Verità Nascoste totalizza 888.000 spettatori (7.6%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.106.000 spettatori e il 7.7% e 327.000 spettatori e il 6.6% nella parte chiamata DiMartedì Più. Su Tv8 X Factor ottiene 637.000 spettatori (4.6%). Sul Nove Geopop Racconta raduna 387.000 spettatori con il 3.1%.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Affari Tuoi totalizza 3.657.000 spettatori (19.3%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.758.000 – 20.2%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.368.000 spettatori pari al 23%. Su Italia1 Coppa Italia Live raduna 462.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.059.000 spettatori (5.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.282.000 spettatori (6.8%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.028.000 spettatori e il 5.6% nella prima parte e 772.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.549.000 spettatori (8.2%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.558.000 spettatori pari al 22.9%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.751.000 spettatori pari al 24.9%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.430.000 spettatori (14.6%), mentre Caduta Libera convince 1.856.000 spettatori (14.1%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (320.000 – 3.3%), Blue Bloods è seguito da 544.000 spettatori con il 4.3% nel primo episodio e 717.000 spettatori con il 4.3% nel secondo episodio. Su Italia1 la partita di Coppa Italia – Genoa-Südtirol sigla 591.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.375.000 spettatori (15.5%). A seguire Blob segna 1.012.000 spettatori (6%) e Il Provinciale sigla 868.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 774.000 spettatori (5.4%), mentre La Promessa intrattiene 910.000 spettatori (5.4%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.
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