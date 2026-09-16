Su Rai1 Affari Tuoi totalizza 3.657.000 spettatori (19.3%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.758.000 – 20.2%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.368.000 spettatori pari al 23%. Su Italia1 Coppa Italia Live raduna 462.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.059.000 spettatori (5.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.282.000 spettatori (6.8%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.028.000 spettatori e il 5.6% nella prima parte e 772.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.549.000 spettatori (8.2%).