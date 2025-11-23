Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:40
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Non così vicino: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Non così vicino: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Non così vicino è il film con Tom Hanks in onda questa sera, domenica 23 novembre 2025, alle ore 21.30 su Rai 1. Una commedia del 2023 diretta da Marc Forster. Ma qual è il cast e la trama del film? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Il film racconta la storia di Otto (Tom Hanks), un uomo vedevo e in pensione dal carattere rigido e facilmente irritabile. A causa del suo temperamento tiene sotto scacco l’intero vicinato, costringendo tutti a seguire le sue severe regole. In verità, l’uomo non ha più interesse nella vita da quando ha perso sua moglie, ritirandosi a vivere in solitaria e lontano da ogni contatto umano positivo.

Quando si trasferisce di fronte la sua casa una famiglia composta dai due genitori e due bambine, nonostante sia restio, ben presto fa la conoscenza dei suoi nuovi vicini. Otto stringe con loro un forte legame di amicizia, fino a ritrovarsi sempre più coinvolto nelle loro vite. Il burbero aiuterà i vari componenti della famiglia a superare le loro sfide quotidiane, cosa che lo porterà con il tempo a cambiare. Sebbene sia restio ad abbandonare le sue vecchie abitudini si rivelerà arduo, Otto si renderà conto che aiutare gli altri non è poi così male.

Non così vicino: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti grandi attori come Tom Hanks, Rachel Keller, Manuel Garcia-Rulfo, Mariana Treviño, Cameron Britton, Juanita Jennings, Peter Lawson Jones, Lavel Schley, Mike Birbiglia.

Streaming e tv

Dove vedere Non così vicino in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 questa sera, 23 novembre 2025, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 23 novembre 2025
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 23 novembre 2025
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 37esima puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 23 novembre 2025
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 23 novembre 2025
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 37esima puntata
TV / Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 23 novembre 2025, su Rai 3
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 37esima puntata
TV / Zelig On: anticipazioni, comici e ospiti dello show su Italia 1
TV / Il fuoco del peccato: trama, cast e streaming del film su Rai 2
TV / Ascolti tv sabato 22 novembre: Ballando con le stelle, Tu si que vales
TV / Messa in tv 23 novembre 2025, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / Ballando con le stelle 2025, eliminati: chi è stato eliminato dopo la nona puntata
Ricerca