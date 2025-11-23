Non così vicino: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Non così vicino è il film con Tom Hanks in onda questa sera, domenica 23 novembre 2025, alle ore 21.30 su Rai 1. Una commedia del 2023 diretta da Marc Forster. Ma qual è il cast e la trama del film? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Il film racconta la storia di Otto (Tom Hanks), un uomo vedevo e in pensione dal carattere rigido e facilmente irritabile. A causa del suo temperamento tiene sotto scacco l’intero vicinato, costringendo tutti a seguire le sue severe regole. In verità, l’uomo non ha più interesse nella vita da quando ha perso sua moglie, ritirandosi a vivere in solitaria e lontano da ogni contatto umano positivo.

Quando si trasferisce di fronte la sua casa una famiglia composta dai due genitori e due bambine, nonostante sia restio, ben presto fa la conoscenza dei suoi nuovi vicini. Otto stringe con loro un forte legame di amicizia, fino a ritrovarsi sempre più coinvolto nelle loro vite. Il burbero aiuterà i vari componenti della famiglia a superare le loro sfide quotidiane, cosa che lo porterà con il tempo a cambiare. Sebbene sia restio ad abbandonare le sue vecchie abitudini si rivelerà arduo, Otto si renderà conto che aiutare gli altri non è poi così male.

Non così vicino: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti grandi attori come Tom Hanks, Rachel Keller, Manuel Garcia-Rulfo, Mariana Treviño, Cameron Britton, Juanita Jennings, Peter Lawson Jones, Lavel Schley, Mike Birbiglia.

Streaming e tv

Dove vedere Non così vicino in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 questa sera, 23 novembre 2025, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.