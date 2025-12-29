Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Non ci resta che piangere: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
Non ci resta che piangere: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, lunedì 29 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Non ci resta che piangere, film del 1984 scritto, diretto e interpretato da Roberto Benigni e Massimo Troisi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Campagna toscana. Il bidello Mario e l’insegnante Saverio sono fermi a un passaggio a livello, in attesa che il treno passi. I due sono amici e si confidano a vicenda. Saverio tra l’altro è preoccupato per sua sorella Gabriella, caduta in depressione per il fallimento della sua relazione con un ragazzo statunitense. L’attesa si protrae e decidono di percorrere una stradina tra i campi. Dopo un po’ restano in panne con l’auto in mezzo alla campagna. Si fa sera, piove. I due trovano alloggio in una locanda per la notte, in cui si notano già candele, penna e calamaio. Salgono nella stanza e vi trovano già un’altra persona che dorme.

La mattina dopo, appena svegli, vedono, divertiti, l’ospite Remigio urinare dalla finestra, ma le loro risa vengono subito troncate dal sibilo di una lancia che lo uccide. Mario e Saverio scorgono fuggir via delle persone in mantello nero a cavallo, si precipitano al piano terra e trovano altre persone, vestite in modo molto strano. Increduli, si fanno dire da un uomo dove si trovano e scoprono di trovarsi a Frittole, un immaginario borgo toscano, nel 1492. Ritenendolo dapprima un terribile scherzo, debbono poi rassegnarsi alla dura realtà facendosi ospitare da Vitellozzo, il fratello dell’uomo ucciso, Remigio, il quale racconta loro di una terribile faida con un tale Giuliano Del Capecchio, che sta sterminando la sua famiglia. Giunti nel borgo, conoscono Parisina, madre di Vitellozzo e del defunto Remigio e iniziano a lavorare nella loro bottega di macelleria. Nel contesto rinascimentale del borgo accadono gli episodi più disparati.

Non ci resta che piangere: il cast

Abbiamo visto la trama di Non ci resta che piangere, ma qual è il cast completo del film in onda su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Massimo Troisi: Mario
  • Roberto Benigni: Saverio
  • Amanda Sandrelli: Pia
  • Iris Peynado: Astriaha
  • Carlo Monni: Vitellozzo
  • Livia Venturini: Parisina
  • Paolo Bonacelli: Leonardo da Vinci

Streaming e tv

Dove vedere Non ci resta che piangere in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 29 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

