Home » Spettacoli » TV
TV

Non c’è due senza quattro: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
Non c’è due senza quattro: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 14 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Non c’è due senza quattro, film del 1984 diretto da E.B. Clucher, quattordicesimo dei 16 film interpretati dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lo stuntman Elliot Vance e il sassofonista galeotto Greg Wonder vengono ingaggiati da un’agenzia che si occupa di reclutare sosia di personalità vip, perché perfettamente somiglianti ai cugini Antonio e Bastiano Coimbra, due miliardari iberico-brasiliani, i quali hanno bisogno di venir sostituiti per sette giorni poiché in pericolo di morte: infatti, alla fine di quei sette giorni, i due ricchi uomini d’affari dovrebbero firmare un importante contratto ma un gruppo di malviventi è deciso ad impedirlo. I cugini Coimbra offrono un milione di dollari a testa ai loro sosia per l’operazione, più un altro mezzo in caso riuscissero a scoprire e sgominare la sleale concorrenza. Elliot e Greg accettano.

Non c’è due senza quattro: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Non c’è due senza quattro, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Terence Hill: Elliot Vance; Bastiano João Coimbra de la Coronilla y Azevedo
  • Bud Spencer: Greg Wonder; Antonio Coimbra de la Coronilla y Azevedo
  • April Clough: Donna Olimpia Chavez di Altamirano
  • Harold Bergman: capo dell’agenzia dei sosia
  • C.V. Wood Jr.: ufficiale della polizia
  • Dary Reis: Comandante Van der Bosch, capo dei mercenari
  • Nello Pazzafini: Tango
  • José Van de Kamp: Bernardo, il maggiordomo
  • Fernando Amaral: Angel Duarte, il segretario
  • Roberto Roney: Nadinho
  • Athayde Arcoverde: Vinício
  • Dennis Bourke: Dottor Professor Albert Von Eisenburg

Streaming e tv

Dove vedere Non c’è due senza quattro in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 14 febbraio 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
