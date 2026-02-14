Non c’è due senza quattro: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 14 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Non c’è due senza quattro, film del 1984 diretto da E.B. Clucher, quattordicesimo dei 16 film interpretati dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lo stuntman Elliot Vance e il sassofonista galeotto Greg Wonder vengono ingaggiati da un’agenzia che si occupa di reclutare sosia di personalità vip, perché perfettamente somiglianti ai cugini Antonio e Bastiano Coimbra, due miliardari iberico-brasiliani, i quali hanno bisogno di venir sostituiti per sette giorni poiché in pericolo di morte: infatti, alla fine di quei sette giorni, i due ricchi uomini d’affari dovrebbero firmare un importante contratto ma un gruppo di malviventi è deciso ad impedirlo. I cugini Coimbra offrono un milione di dollari a testa ai loro sosia per l’operazione, più un altro mezzo in caso riuscissero a scoprire e sgominare la sleale concorrenza. Elliot e Greg accettano.

Non c’è due senza quattro: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Non c’è due senza quattro, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Terence Hill: Elliot Vance; Bastiano João Coimbra de la Coronilla y Azevedo

Bud Spencer: Greg Wonder; Antonio Coimbra de la Coronilla y Azevedo

April Clough: Donna Olimpia Chavez di Altamirano

Harold Bergman: capo dell’agenzia dei sosia

C.V. Wood Jr.: ufficiale della polizia

Dary Reis: Comandante Van der Bosch, capo dei mercenari

Nello Pazzafini: Tango

José Van de Kamp: Bernardo, il maggiordomo

Fernando Amaral: Angel Duarte, il segretario

Roberto Roney: Nadinho

Athayde Arcoverde: Vinício

Dennis Bourke: Dottor Professor Albert Von Eisenburg

Streaming e tv

Dove vedere Non c’è due senza quattro in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 14 febbraio 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.