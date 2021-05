Non c’è campo cast: attori e personaggi del film di Federico Moccia su Rai 2

Questa sera, mercoledì 19 maggio 2021, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda Non c’è campo, divertente commedia giovanile diretta da Federico Moccia con nel cast, tra gli altri, Vanessa Incontrada e Gianmarco Tognazzi. In questa pellicola uscita nel 2017 l’autore di Tre metri sopra il cielo racconta la storia di una classe di studenti, giunti all’anno della maturità, che partono per una gita scolastica verso il cuore della Puglia. Ad accoglierli è la piccola cittadina di Scorrano, dove purtroppo non prende il cellulare. Una vera e propria tragedia per ragazzi appena diciottenni con una forte dipendenza social. Come reagiranno i ragazzi e come arginerà la questione la professoressa Laura, che li ha trascinati fin lì per un laboratorio artistico? Vediamo allora tutti gli attori e i personaggi interpretati nel cast del film Non c’è campo.

Vanessa Incontrada: Laura Basile

Claudia Potenza: Alessandra Cenci

Corrado Fortuna: Gualtiero Martelli

Gianmarco Tognazzi: Andrea Basile

Neva Leoni: Carlotta

Leonardo Pazzagli: Claudio Foschi

Eleonora Gaggero: Virginia Basile

Federico Cesari: Massimo Alberti

Beatrice Arnera: Flavia Giuliani

Marco Todisco: Stefano Marinelli

Mirko Trovato: Francesco Lamberti

Caterina Biasiol: Valentina Castoldi

Serena Iansiti: Giorgia

Valeria Fabrizi: Nonna Adele

Marzia Ubaldi:

Elodie: se stessa

Trama

Abbiamo visto il cast di Non c’è campo, ma qual è la trama della pellicola di Federico Moccia in onda stasera su Rai 2? È l’anno della maturità e Laura per la sua classe ha voluto organizzare una gita un po’ insolita: porterà i ragazzi i Salento, precisamente a Scarrano, per partecipare a un laboratorio con l’artista Gualtiero Martelli. Quando arrivano sul posto, Laura verrà a conoscenza di un’amara sorpresa: nel piccolo borgo del Salento non c’è campo da nessuna parte, una vera e propria tragedia per tutti gli studenti che invece con il cellulare praticamente vivono, così abituati a essere perennemente presenti via social con i loro smartphone da entrare profondamente in crisi.