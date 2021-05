Non c’è campo: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2

Non c’è campo è il film di Federico Moccia in onda questa sera, mercoledì 19 maggio 2021, in prima serata su Rai 2 dalle 21.20. Una divertente commedia del 2017 con protagonisti Vanessa Incontrada e Gianmarco Tognazzi. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film di Federico Moccia Non c’è campo? Ecco tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

È l’anno della maturità e Laura per la sua classe ha voluto organizzare una gita un po’ insolita: porterà i ragazzi i Salento, precisamente a Scarrano, per partecipare a un laboratorio con l’artista Gualtiero Martelli. Quando arrivano sul posto, Laura verrà a conoscenza di un’amara sorpresa: nel piccolo borgo del Salento non c’è campo da nessuna parte, una vera e propria tragedia per tutti gli studenti che invece con il cellulare praticamente vivono, così abituati a essere perennemente presenti via social con i loro smartphone da entrare profondamente in crisi.

Laura non sa come contattare il marito Andrea (Gian Marco Tognazzi) e la figlia Virginia (Eleonora Gaggero) che la aspettano a casa. La stimolante visita culturale di una settimana si preannuncia – secondo la trama di Non c’è campo – una difficile prova di astinenza da smartphone, ora accessorio inutile; gli istinti frenati di comunicazione compulsiva scatenano reazioni imprevedibili, segreti inconfessabili e nuovi amori. In un percorso di riscoperta per gli adulti e di formazione per i giovani, la gita sarà per tutti un momento di crescita e di svolta, grazie ad un rapporto senza filtri.

Non c’è campo: il cast del film

Tanti gli attori amati dal pubblico che prendono parte a questa commedia del 2017 diretta da Federico Moccia. La protagonista, Laura Basile, è interpretata da Vanessa Incontrada. Al suo fianco Claudia Potenza che interpreta Alessandra Cenci, Gianmarco Tognazzi che interpreta Andrea Basile, Corrado Fortuna che interpreta Gualtiero martelli e Neva Leoni che interpreta Carlotta. E ancora vediamo Leonardo Pazzagli che interpreta Claudio Foschi, Eleonora Gaggero che interpreta Virginia, Federico Cesari che interpreta Massimo, Beatrice Arnera che interpreta Flavia Giuliani, Marco Todisco che interpreta Stefano Marinelli e Mirko Trovato che interpreta Francesco Lamberti. Ecco l’elenco completo degli attori e i relativi personaggi interpretati.

Vanessa Incontrada: Laura Basile

Claudia Potenza: Alessandra Cenci

Corrado Fortuna: Gualtiero Martelli

Gianmarco Tognazzi: Andrea Basile

Neva Leoni: Carlotta

Leonardo Pazzagli: Claudio Foschi

Eleonora Gaggero: Virginia Basile

Federico Cesari: Massimo Alberti

Beatrice Arnera: Flavia Giuliani

Marco Todisco: Stefano Marinelli

Mirko Trovato: Francesco Lamberti

Caterina Biasiol: Valentina Castoldi

Serena Iansiti: Giorgia

Valeria Fabrizi: Nonna Adele

Marzia Ubaldi:

Elodie: se stessa

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale del film Non c’è campo, in onda questa sera – 19 maggio 2021 – su Rai 2 alle 21.20.

Streaming e tv

Dove vedere il film Non c’è campo? La pellicola va in onda mercoledì 19 maggio 2021 su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder. Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

