Noi del rione Sanità: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, giovedì 23 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di “Noi del rione Sanità”, serie televisiva italiana ispirata alla vita di Don Antonio Loffredo narrata nell’omonimo libro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La serie racconta la trasformazione del rione Sanità di Napoli da quartiere malfamato e dimenticato, dove la criminalità ha impedito per decenni un’azione di risanamento sociale, a nuovo polo culturale e turistico, in cui vivere e lavorare è possibile. Il merito è stato di Don Antonio Loffredo, parroco illuminato che ha realizzato il “Miracolo del Rione Sanità”, fondando nel 2006 una cooperativa sociale. A partire da un gruppo di sei giovani volontari nati e cresciuti alla Sanità, Don Antonio ha elaborato un piano per riqualificare spazi abbandonati e dare una concreta opportunità di lavoro nel campo dell’arte, dello sport e della cultura, come alternativa alla criminalità organizzata e al traffico di droga.

Noi del rione Sanità: il cast

Abbiamo visto la trama di Noi del rione Sanità, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori principali: