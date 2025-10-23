Noi del rione Sanità: trama, cast, quante puntate e streaming

Da giovedì 23 ottobre 2025 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in tre prime serate “Noi del rione Sanità”, serie televisiva italiana ispirata alla vita di Don Antonio Loffredo narrata nell’omonimo libro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La serie racconta la trasformazione del rione Sanità di Napoli da quartiere malfamato e dimenticato, dove la criminalità ha impedito per decenni un’azione di risanamento sociale, a nuovo polo culturale e turistico, in cui vivere e lavorare è possibile. Il merito è stato di Don Antonio Loffredo, parroco illuminato che ha realizzato il “Miracolo del Rione Sanità”, fondando nel 2006 una cooperativa sociale. A partire da un gruppo di sei giovani volontari nati e cresciuti alla Sanità, Don Antonio ha elaborato un piano per riqualificare spazi abbandonati e dare una concreta opportunità di lavoro nel campo dell’arte, dello sport e della cultura, come alternativa alla criminalità organizzata e al traffico di droga.

Noi del rione Sanità: il cast

Abbiamo visto la trama di Noi del rione Sanità, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori principali:

Carmine Recano: Don Giuseppe

Nicole Grimaudo: Manuela

Chiara Celotto:

Bianca Nappi:

Maurizio Aiello:

Giovanni Ludeno:

Ludovica Nasti: Anna

Caterina Ferioli:

Tony Laudadio:

Federico Milanesi:

Rocco Guarino:

Federico Cautiero: Enzo

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Noi del rione Sanità su Rai 1? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima giovedì 23 ottobre 2025; la terza e ultima – salvo cambi di programma – giovedì 6 novembre 2025. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: giovedì 23 ottobre 2025

Seconda puntata: giovedì 30 ottobre 2025

Terza puntata: giovedì 6 novembre 2025

Streaming e tv

Dove vedere Noi del rione Sanità in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.