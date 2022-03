Chi è Nicolò Scalfi, il Secchione de La Pupa e il Secchione 2022

Chi è Nicolò Scalfi, il concorrente che partecipa come secchione a La Pupa e il Secchione 2022? Il format di Italia 1 torna nuovamente in prima serata, questa volta coinvolgendo anche Barbara d’Urso come conduttrice. Ed è grazie a questa nuova impostazione dal tocco reality che arrivano anche i VIP nel cast. Ma cosa sappiamo di Nicolò Scalfi? Quanti anni ha e perché il suo nome risulta già così famigliare?

Chi è Nicolò Scalfi: età, programmi, Instagram

Si tratta di un personaggio ben conosciuto dal pubblico di Mediaset, in particolare di Canale 5, poiché è stato per diverso tempo il campione di Caduta Libera, programma condotto da Gerry Scotti. E non poteva che essere scelto come secchione da Barbara d’Urso, seppur in veste VIP. Classe 1999, Nicolò Scalfi è nato a Sarezzo, in provincia di Brescia. Dopo aver scelto un corso di laurea che non faceva al caso suo, ha cambiato percorso iscrivendosi a Lettere Moderne presso l’Università Cattolica di Milano. Prima di arrivare a Caduta Libera, Nicolò Scalfi non era un personaggio della televisione. La partecipazione al quiz show di Gerry Scotti, oltre ad averlo portato alla vittoria di 800mila euro, gli ha regalato immensa fama. Su Instagram è seguito da 85mila follower. Appassionato di cruciverba, ha raccontato di avere una sorta di tradizione, poiché li compila in compagnia di sua nonna dopo aver bevuto insieme il caffè. Nel 2022 entra a far parte del cast VIP de La pupa e il secchione come secchione.

