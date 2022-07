New Amsterdam 4: le anticipazioni (trama e cast) della settima e ultima puntata, 15 luglio 2022

Questa sera, venerdì 15 luglio 2022, va in onda in prima serata su Canale 5 la nuova stagione di New Amsterdam 4. Il medical drama con protagonista Max Goodwin torna ad intrattenere in prima TV il pubblico di Mediaset con nuove avventure all’interno dell’omonimo ospedale di New York. La trama della nuova stagione fa posto ad un nuovo personaggio, una dottoressa, che arriva al New Amsterdam per portare scompiglio e al tempo stesso per ripristinare l’ordine delle cose. A partire dalle ore 21:25, su Canale 5 torna in prima serata un nuovo ciclo di episodi, 22 in totale. Ma quali sono le anticipazioni della settima e ultima puntata in onda venerdì 15 luglio 2022? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni: trama dell’ultima puntata

Nel diciannovesimo episodio dal titolo “Per tutta la notte”, Max cerca di contrastare l’acquisizione della U.M.I. da parte di Victoria, e tutto lascia presupporre che verrà aperta un’inchiesta. Ma all’ultimo momento, tutta la questione viene insabbiata: gli interessi economici in ballo sono troppo alti. Helen ha un confronto con sua madre, e scopre nuovi lati della donna che la sorprendono piacevolmente. Bloom si occupa di due bambini ricoverati d’urgenza per una somministrazione sbagliata di farmaci mentre erano a scuola. Iggy comunica a Trevor che, dato quello che è successo, non è più possibile lavorare insieme. Trevor, resosi conto che Iggy lo aveva assunto solo perché attratto da lui, se ne va in malo modo.

Nel ventesimo episodio, “Rivoluzione”, Veronica è a capo del New Amsterdam ma a quanto pare nessuno è felice di questo. L’ospedale sembra andare a rotoli, soprattutto dopo che alcuni inservienti hanno delle eruzioni sulla pelle per via di guanti scoop scadenti. Esasperati, scioperano e costringono Veronica ad andare a casa. La dottoressa Sharpe deve arrendersi di fronte alla legge inglese che ha il diritto di staccare il supporto vitale quando un minore non ha più probabilità di sopravvivenza.

Infine nell’ultimo episodio di questa quarta stagione di New Amsterdam, intitolato “Castelli di sabbia”, il New Amsterdam viene invaso da decine di anziani provenienti da una casa di riposo che ha chiuso i battenti. Ad alcuni viene diagnosticata la gonorrea, e la dottoressa Bloom deve indagare sulla loro attività sessuale. Reynolds decide di operare i pazienti in attesa da tempo di un intervento chirurgico, ma non tutto andrà come previsto. Max si offre di dare una mano prima di partire per Londra e conosce un ex pianista, mentre Helen visita un castello dove vorrebbe organizzare il suo matrimonio.

Cast

Abbiamo visto la trama della sesta puntata di New Amsterdam 4, ma qual è il cast della serie tv? Eccolo:

Ryan Eggold è Max Goodwin

Freema Agymen è Helen Sharpe

Jocko Sims è Floyd Reynolds

Tyler Labine è Ignatius “Iggt Frome”

Janet Montgomery è Laura bloom

Nadia Affolter è Mina

Zabryna Guevara è Dora

Sandra Mae Frank è la dottoressa Wilder

New Amsterdam 4 streaming e diretta tv

Dove vedere New Amsterdam 4 in diretta TV e live streaming? La serie TV va in onda in prima serata su Canale 5, a partire dalle ore 21:25. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi in chiaro sul tasto 5 del telecomando, oppure al tasto 505. Se invece vi interessa seguire la serie TV in live streaming potete accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay, sia via desktop che via app.