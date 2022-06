New Amsterdam 4: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate ha New Amsterdam 4, la nuova stagione del medical drama di ritorno sui piccoli schermi di Canale 5? La serie TV non segue un format ben preciso, anche a causa del Covid-19 che ha notevolmente ridotto la produzione delle puntate nel corso degli anni. La prima stagione, quella di debutto nel 2018, aveva 22 episodi. La seconda invece 18, mentre la terza 14. Ma con la quarta stagione si torna al format dei 22 episodi. Su Canale 5, tuttavia, le puntate della serie TV vengono in genere accorpate, per cui ogni appuntamento in prima serata è composto da circa tre episodi ciascuno. Di seguito vi riportiamo la programmazione di Canale 5 per la quarta stagione di New Amsterdam, che tuttavia potrebbe subire variazioni:

Prima puntata, venerdì 3 giugno 2022

Seconda puntata, venerdì 10 giugno 2022

Terza puntata, venerdì 17 giugno 2022

Quarta puntata, venerdì 24 giugno 2022

Quinta puntata, venerdì 1 luglio 2022

Sesta puntata, venerdì 8 luglio 2022

Settima puntata, venerdì 15 luglio 2022

Ottava puntata, venerdì 22 luglio 2022

Durata

Quanto dura ogni puntata di New Amsterdam 4? In genere ogni episodio ha una durata media di 43 minuti, motivo per cui Canale 5 ha scelto di mandare in onda tre episodi per ogni serata, formando un’unica grande puntata. L’appuntamento parte da venerdì 3 giugno 2022 in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21:25 per poi terminare intorno alle 00:00, poco prima del TG5 Notte.

New Amsterdam 4 streaming

Dove vedere New Amsterdam 4 in diretta TV e live streaming? La serie TV va in onda in prima serata su Canale 5, a partire dalle ore 21:25. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi in chiaro sul tasto 5 del telecomando, oppure al tasto 505. Se invece vi interessa seguire la serie TV in live streaming potete accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay, sia via desktop che via app.