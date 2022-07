New Amsterdam 4 streaming e diretta tv: dove vedere l’ultima puntata, 15 luglio 2022

Questa sera, venerdì 15 luglio 2022, va in onda la settima e ultima puntata di New Amsterdam 4. La serie TV, di genere medical drama, è giunta alla quarta stagione ed è un’idea di David Schulner. Tratta dal libro Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital di Eric Manheimer, è ambientata nell’omonimo ospedale di New York e racconta le avventure dei medici e dello staff all’interno della struttura. Il protagonista è Max Goodwin, un dottore in gamba che ha a cuore la salute dei suoi pazienti, anche di quelli che non possono permettersi l’assicurazione sanitaria. La nuova stagione introduce un nuovo personaggio che è pronto a smantellare i buoni propositi del protagonista. Ma dove vedere la settima e ultima puntata di New Amsterdam 4 in diretta TV e live streaming? Scopriamolo insieme.

In TV

La nuova stagione del medical drama approda ufficialmente in prima serata su Canale 5 a partire da venerdì 3 giugno 2022, dalle ore 21:25. Per seguire la serie TV in diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando, in chiaro. Se invece avete un abbonamento alla pay-tv di Sky potete trovarlo anche al tasto 105.

New Amsterdam 4 streaming

Ma non solo TV. New Amsterdam è disponibile con la quarta stagione anche in live streaming. Come? Grazie a MediasetPlay, la piattaforma gratuita messa a disposizione degli utenti che consente di seguire tutto ciò che passa in TV anche tramite desktop o app. Basterà semplicemente registrarsi alla piattaforma, anche tramite social, dopodiché selezionare dal menù a tendina sulla sinistra la diretta del canale d’interesse. E non è finita. Grazie alla funzione on-demand, MediasetPlay consente anche di recuperare le puntate già andate in onda in un secondo momento.

Quante puntate

Da quante puntate è composta la quarta stagione di New Amsterdam? La serie TV in formato originale ha 22 episodi, ma su Canale 5 si trasmettono a gruppi da tre, per cui questa dovrebbe essere la programmazione che seguirà Mediaset. Precisiamo, però, che potrebbe mutare: