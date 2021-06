New Amsterdam 3: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, martedì 1 giugno 2021, su Canale 5 alle ore 21,50 su Canale 5 va in onda la prima puntata della terza (3) stagione di New Amsterdam, il medical drama con protagonisti il medico Max Goodwin, interpretato da Ryan Eggold, il Bellevue Hospital di New York e il coronavirus. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio sulla prima puntata.

Trama

I tre episodi della prima puntata di New Amsterdam 3 si intitolano: “Una nuova normalità“, “Lavori indispensabili” e “Misure di sicurezza“. Al centro della trama, come svelano le anticipazioni americane, le dolorose conseguenze dell’emergenza sanitaria che rivoluzioneranno totalmente la gestione dell’ospedale e costringeranno i medici a far fronte a nuovi e inaspettati colpi di scena.

Il primo dei tre episodi che comporranno la prima puntata svelerà, immediatamente, l’identità del medico che ha contratto il Covid-19. Come riportato dalle anticipazioni americane, infatti, sarà proprio Vijay Kapoor ad accusare le conseguenze più gravi. Max Goodwin, visibilmente preoccupato per lo stato di salute del collega, apprenderà dunque che il neurochirurgo ha riportato gravissimi danni al cuore. Una situazione, quest’ultima, che richiederà un immediato intervento dall’esito incerto. È per questo che il direttore sanitario, consapevole del grosso rischio, contatterà Floyd Reynolds con l’obiettivo di convincerlo a condurre la delicata operazione. Nel frattempo, in ospedale arriveranno le vittime di un disastroso incidente aereo. Spetterà ad Iggy Frome, già provato dal suo disturbo alimentare, scoprire le reali cause che hanno portato il pilota a commettere il fatale errore.

Il secondo dei tre episodi della prima puntata di New Amsterdam 3 – stando alle anticipazioni sulla trama – si concentrerà invece su Max Goodwin. Il protagonista, infatti, affronterà le disastrose conseguenze di una scelta volta a sanare il bilancio dell’ospedale. Nel terzo episodio, invece, Floyd Reynolds, dopo aver condotto l’intervento su Vijay Kapoor, si dirà pronto a tornare a San Francisco dalla fidanzata Eve. Il precario stato di salute della madre, tuttavia, costringerà il cardiochirurgo a rivalutare la propria scelta.

Cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata (tre episodi) di New Amsterdam 3, ma qual è il cast della serie tv? Nel ruolo del dottor Maximus “Max” Goodwin, il nuovo direttore sanitario del New Amsterdam Medical Center di New York, l’istituzione sanitaria pubblica più antica degli Stati Uniti, ritroviamo Ryan Eggold. Janet Montgomery interpreta la dottoressa Lauren Bloom, a capo del pronto soccorso, mentre Freema Agyeman è la dottoressa Helen Sharpe, responsabile del reparto di oncologia. Jocko Sims presta il volto al dottor Floyd Reynolds, chirurgo cardiovascolare a capo del reparto di cardiochirurgia. Tyler Labine porta in scena Ignatius “Iggy” Frome, psichiatra a capo del reparto di Psicologia.

Frances Turner appare nei panni dottoressa Lyn Malvo, il nuovo capo di ostetricia dell’ospedale, in un ruolo ricorrente per la terza stagione. Malvo è legata da un rapporto complesso con il dottor Reynolds (Jocko Sims). Nel cast di New Amsterdam 3 ci dovrebbero poi essere anche Ana Villafañe nelle vesti della dottoressa Valentina Castro, Zabryna Guevara nella parte di Dora, e Alejandro Hernandez nelle vesti dell’infermiere Casey Acosta. Confermata infine la partecipazione di Nadia Affolter (Jack Ryan) nella parte ricorrente di Mina.