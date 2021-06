New Amsterdam 3: trama, cast, quante puntate (episodi) e streaming

Da questa sera, martedì 1 giugno 2021, su Canale 5 alle ore 21,50 su Canale 5 va in onda la terza (3) stagione di New Amsterdam, il medical drama con protagonisti il medico Max Goodwin, interpretato da Ryan Eggold, il Bellevue Hospital di New York e il coronavirus. Grazie alla fervida mente dello showrunner David Schulner, l’ultimo episodio della seconda stagione – Pandemic – mai andato in onda a causa della crisi sanitaria mondiale, aveva incredibilmente profetizzato quanto stava per accadere. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La storia riprende a un anno dall’esplosione della pandemia. A New York, Max e la sua squadra tentano di restare fedeli all’ottimismo che li ha sempre contraddistinti. La drammatica circostanza, però, ha fatto affiorare ancora di più le enormi disuguaglianze nel sistema sanitario americano. Max non intende più limitarsi a correggere un sistema in rovina. Ora intende demolirlo per costruirne uno più efficace. Le storie di “New Amsterdam” – ispirate a vicende reali – sono tratte dai racconti del Bellevue Hospital di New York, il più antico ospedale pubblico d’America, e dal volume Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital, scritto dall’ex direttore sanitario Eric Manheimer, coinvolto nella realizzazione della serie come autore e produttore. Proprio per questo, il titolo si caratterizza come serie di denuncia. Clinici, paramedici e personale amministrativo hanno infatti un’unica missione: prestare aiuto a chi ne ha bisogno, gratuitamente.

New Amsterdam 3: il cast

Abbiamo visto la trama di New Amsterdam 3, ma qual è il cast completo della serie tv? Nel ruolo del dottor Maximus “Max” Goodwin, il nuovo direttore sanitario del New Amsterdam Medical Center di New York, l’istituzione sanitaria pubblica più antica degli Stati Uniti, ritroviamo Ryan Eggold. Janet Montgomery interpreta la dottoressa Lauren Bloom, a capo del pronto soccorso, mentre Freema Agyeman è la dottoressa Helen Sharpe, responsabile del reparto di oncologia. Jocko Sims presta il volto al dottor Floyd Reynolds, chirurgo cardiovascolare a capo del reparto di cardiochirurgia. Tyler Labine porta in scena Ignatius “Iggy” Frome, psichiatra a capo del reparto di Psicologia. Ha lasciato la serie Anupam Kher, interprete del dottor Vijay Kapoor, a capo del dipartimento di neurologia. Frances Turner appare nei panni dottoressa Lyn Malvo, il nuovo capo di ostetricia dell’ospedale, in un ruolo ricorrente per la terza stagione. Malvo è legata da un rapporto complesso con il dottor Reynolds (Jocko Sims). Nel cast di New Amsterdam 3 ci dovrebbero poi essere anche Ana Villafañe nelle vesti della dottoressa Valentina Castro, Zabryna Guevara nella parte di Dora, e Alejandro Hernandez nelle vesti dell’infermiere Casey Acosta. Confermata infine la partecipazione di Nadia Affolter (Jack Ryan) nella parte ricorrente di Mina.

Quante puntate (episodi)

Quante puntate sono previste per New Amsterdam 3? In tutto sono previsti 14 episodi che dovrebbero essere trasmessi tre alla volta. In totale quindi su Canale 5 dovrebbero andare in onda cinque puntate da tre episodi ciascuna, tranne una da due. La prima puntata andrà in onda martedì 1 giugno 2021; l’ultima (salvo cambio di programmazione) martedì 29 giugno 2021. Di seguito la probabile programmazione Mediaset per la fiction:

Prima puntata: martedì 1 giugno 2021

Seconda puntata: martedì 8 giugno 2021

Terza puntata: martedì 15 giugno 2021

Quarta puntata: martedì 22 giugno 2021

Quinta puntata: martedì 29 giugno 2021?

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di New Amsterdam 3? La messa in onda su Canale 5 è prevista dalle ore 21,50 alle ore 00,25. La durata prevista quindi (pubblicità incluse) è di circa 2 ore e 30 minuti. Ma vediamo insieme i titoli originali dei 14 episodi:

The New Normal Essential Workers Safe Enough This is All I Need Blood, Sweat & Tears Why Not Yesterday The Legend of Howie Cournemeyer Catch Disconnected Radical Pressure Drop Things Fall Apart Fight Time Death Begins in Radiology

Streaming e tv

Dove vedere le puntate di New Amsterdam 3 in diretta tv e live streaming? La terza stagione della serie tv, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand.