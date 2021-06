New Amsterdam 3: quante puntate (episodi), durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per New Amsterdam 3, la terza stagione della serie tv in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: in tutto sono previsti 14 episodi che dovrebbero essere trasmessi tre alla volta. In totale quindi su Canale 5 dovrebbero andare in onda cinque puntate da tre episodi ciascuna, tranne una da due. La prima puntata andrà in onda martedì 1 giugno 2021; l’ultima (salvo cambio di programmazione) martedì 29 giugno 2021. Di seguito la probabile programmazione Mediaset per la fiction:

Prima puntata: martedì 1 giugno 2021

Seconda puntata: martedì 8 giugno 2021

Terza puntata: martedì 15 giugno 2021

Quarta puntata: martedì 22 giugno 2021

Quinta puntata: martedì 29 giugno 2021?

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di New Amsterdam 3? La messa in onda su Canale 5 è prevista dalle ore 21,50 alle ore 00,25. La durata prevista quindi (pubblicità incluse) è di circa 2 ore e 30 minuti. Ma vediamo insieme i titoli originali dei 14 episodi:

The New Normal Essential Workers Safe Enough This is All I Need Blood, Sweat & Tears Why Not Yesterday The Legend of Howie Cournemeyer Catch Disconnected Radical Pressure Drop Things Fall Apart Fight Time Death Begins in Radiology

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per New Amsterdam 3, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La terza stagione della serie tv, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand.