New Amsterdam 3: cosa è successo nella seconda puntata, il riassunto

Cosa è successo (riassunto della trama) nella seconda puntata di New Amsterdam 3, la nuova stagione della serie tv in tre puntate in onda su Canale 5 lo scorso martedì? Nel primo episodio (dei tre trasmessi) abbiamo visto le dolorose conseguenze dell’emergenza sanitaria che ha rivoluzionato totalmente la gestione dell’ospedale e costretto i medici a far fronte a nuovi e inaspettati colpi di scena. Mentre il dottor Reynolds faticava a trovare un suo spazio al New Amsterdam, Max è andato dai suoceri in Connecticut a prendere Luna, che quasi non lo ha riconosciuto. Nel secondo episodio Max pensa di organizzare una raccolta di sangue, ma non ha fatto i conti con lo sfinimento della popolazione che, dopo un anno di Covid, non è più disponibile a gesti di solidarietà. Intanto Agnes ha premuto affinché Max trovi quanto prima un sostituto primario e la liberi di un incarico che lei sente troppo gravoso. Ma la sua brillante diagnosi sul caso di Rose, una paziente colpita da cecità improvvisa, ha convinto Max a confermarla nel suo ruolo. Iggy ha proseguito a fuggire dal suo problema col cibo, finché ha incontrato Chance, un ragazzo che, per rimuovere un dolorosissimo trauma, si nasconde dietro una falsa identità di ex combattente in Afghanistan. Cosa è successo nel terzo e ultimo episodio della seconda puntata di New Amsterdam 3? Max si è reso conto di non aver mai affrontato un problema che affligge l’ospedale: il razzismo sistemico. Dopo essersi mosso in modo impulsivo, Helen gli ha consigliato di ascoltare le voci di chi lo subisce. Un autobus intanto è finito sul marciapiedi a Times Square colpendo diverse persone.

Streaming e tv