New Amsterdam 3: cosa è successo nella quarta puntata, il riassunto

Cosa è successo (riassunto della trama) nella quarta puntata di New Amsterdam 3, la nuova stagione della serie tv in tre puntate in onda su Canale 5 lo scorso martedì? Nel primo episodio (dei tre trasmessi), dal titolo Scelte radicali, Max ha dovuto convincere una paziente nativa americana ad accettare una flebo che avrebbe potuto salvarle la vita, ma in cambio lei gli ha chiesto di cambiare nome al New Amsterdam, simbolo dello sterminio dei suoi antenati a opera degli Olandesi. La dottoressa Lució intanto ha deciso per una riorganizzazione dei reparti che ha previsto una forte penalizzazione per Oncologia, ma Helen si è opposta.

Nel secondo episodio della quarta puntata di New Amsterdam 3, Calo di pressione, New York è stata nella morsa del caldo e Max si è reso conto che il New Amsterdam non ha fatto abbastanza per contrastare il riscaldamento globale. Si è dunque lanciato in una compagna per combattere il cambiamento climatico adottando misure più sostenibili per l’ambiente ma insostenibili per il personale medico, costretto a dover lavorare senza guanti e a somministrare nei reparti pasti non graditi ai pazienti… Cosa è successo nel terzo episodio della quarta puntata di New Amsterdam 3? Quando crolla tutto, il titolo, ha visto il crollo del soffitto del Pronto Soccorso…

