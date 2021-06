New Amsterdam 3: cosa è successo nella prima puntata, il riassunto

Cosa è successo (riassunto della trama) nella prima puntata di New Amsterdam 3, la nuova stagione della serie tv in tre puntate in onda su Canale 5 lo scorso martedì? Nel primo episodio abbiamo scoperto l’identità del medico che ha contratto il Covid-19. Si tratta di Vijay Kapoor. Max Goodwin, visibilmente preoccupato per lo stato di salute del collega, scopre che il neurochirurgo ha riportato gravissimi danni al cuore. Una situazione, quest’ultima, che richiede un immediato intervento dall’esito incerto. È per questo che il direttore sanitario, consapevole del grosso rischio, contatta Floyd Reynolds con l’obiettivo di convincerlo a condurre la delicata operazione. Nel frattempo, in ospedale sono arrivate le vittime di un disastroso incidente aereo. Spetta ad Iggy Frome, già provato dal suo disturbo alimentare, scoprire le reali cause che hanno portato il pilota a commettere il fatale errore.

Il secondo dei tre episodi della prima puntata di New Amsterdam 3 si è concentrato invece su Max Goodwin. Il protagonista, infatti, affronta le disastrose conseguenze di una scelta volta a sanare il bilancio dell’ospedale. Nel terzo episodio, invece, Floyd Reynolds, dopo aver condotto l’intervento su Vijay Kapoor, si è detto pronto a tornare a San Francisco dalla fidanzata Eve. Il precario stato di salute della madre, tuttavia, costringe il cardiochirurgo a rivalutare la propria scelta.

Streaming e tv