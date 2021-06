New Amsterdam 3: il cast della terza stagione

Qual è il cast (attori) completo di New Amsterdam 3, la terza stagione della serie tv con protagonisti il medico Max Goodwin, interpretato da Ryan Eggold, il Bellevue Hospital di New York e il Covid 19? Come detto nel ruolo del dottor Maximus “Max” Goodwin, il nuovo direttore sanitario del New Amsterdam Medical Center di New York, l’istituzione sanitaria pubblica più antica degli Stati Uniti, ritroviamo Ryan Eggold. Janet Montgomery interpreta la dottoressa Lauren Bloom, a capo del pronto soccorso, mentre Freema Agyeman è la dottoressa Helen Sharpe, responsabile del reparto di oncologia. Jocko Sims presta il volto al dottor Floyd Reynolds, chirurgo cardiovascolare a capo del reparto di cardiochirurgia. Tyler Labine porta in scena Ignatius “Iggy” Frome, psichiatra a capo del reparto di Psicologia.

Ha lasciato la serie Anupam Kher, interprete del dottor Vijay Kapoor, a capo del dipartimento di neurologia. Frances Turner appare nei panni dottoressa Lyn Malvo, il nuovo capo di ostetricia dell’ospedale, in un ruolo ricorrente per la terza stagione. Malvo è legata da un rapporto complesso con il dottor Reynolds (Jocko Sims). Nel cast di New Amsterdam 3 ci dovrebbero poi essere anche Ana Villafañe nelle vesti della dottoressa Valentina Castro, Zabryna Guevara nella parte di Dora, e Alejandro Hernandez nelle vesti dell’infermiere Casey Acosta. Confermata infine la partecipazione di Nadia Affolter (Jack Ryan) nella parte ricorrente di Mina.

Streaming e tv

Dove vedere le puntate di New Amsterdam 3 in diretta tv e live streaming? La terza stagione della serie tv, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand.