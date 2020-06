Nero a metà prossima puntata: sesta e ultima

La prossima puntata di Nero a metà (la sesta e ultima della prima stagione) andrà in onda, con i suoi due episodi, mercoledì 24 giugno 2020 sempre alle ore 21,20. Ma quali sono le anticipazioni e cosa succederà nella sesta puntata di Nero a metà? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Nel corso del primo episodio dell’ultima puntata di Nero a metà dal titolo “Una questione in sospeso” Alba e tutto il resto della squadra riescono a scoprire cos’è successo nel caso dell’arresto di Carlo. Viene presto fuori che dietro tutta questa storia si nasconde Malik. Alba rimane profondamente delusa da questa scoperta. Decide comunque di agire e chiede aiuto a Riccardo, nella speranza che accetti di difendere suo padre. Mentre Alba cerca di aiutare suo padre, il resto della squadra porta avanti le indagini sulla morte improvvisa di un ragazzo. Si tratta di un caso che alla fine porta alla sospensione di Cantabella. La squadra riuscirà a rimettersi in piedi?

Nel secondo e ultimo episodio di Nero a metà, Malik è decisamente provato dalla situazione in cui è stato coinvolto. Decide di affrontare la Carta a muso duro, sperando di poter continuare le indagini e di dimostrare l’innocenza di Carlo. Cantabella può tornare al lavoro e ora la squadra lavora unita per cercare di scoprire la verità sul caso Bosca. Nel frattempo Riccardo è riuscito ad ottenere gli arresti domiciliari per Carlo, ma la situazione peggiora drasticamente quando la vita di Alba è in pericolo…

Cosa è successo nella quinta puntata

Abbiamo visto le anticipazioni sulla prossima puntata di Nero a metà, ma cosa è successo nella quinta puntata di Nero a metà andata in onda su Rai 1 oggi, 16 giugno 2020? Nella quinta puntata è stato scoperto che Muzo non ha ucciso Bosca. Alba ha poi trovato un vecchio cofanetto di suo padre con dentro una pistola e un biglietto della madre, e da quello che c’è scritto sembra che Clara si sia tolta la vita. In chiusura di puntata Carlo e Muzo hanno poi scoperto che Bosca è morto tre giorni prima della sparizione di Clara. Carlo ha quindi rivelato a Cristina che Bosca era uno spacciatore, lui e Clara gestivano insieme un giro di traffico di droga, quando Carlo la sposò pensava di aver finalmente allontanato Clara da Bosca, ma in seguito scoprì che i due non avevano mai smesso di essere amanti. Infine Malik, dopo aver saputo da Alba della pistola che il padre nasconde nel cofanetto, ha iniziato a sospettare che quella è l’arma che è stata usata per uccidere Bosca. Dopo i test la conferma e il conseguente arresto di Carlo…

Quando va in onda

Quando va in onda l’ultima puntata della prima stagione di Nero a metà? La sesta e ultima puntata (Una questione in sospeso (parti 1 e 2)) della serie tv in onda in replica su Rai 1 dal 20 maggio, andrà in onda (salvo cambi di programmazione) mercoledì 24 giugno 2020 alle ore 21,20.

