Nero a metà 3: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata in replica, 5 agosto

Questa sera, lunedì 5 agosto 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Nero a metà 3, la replica della terza stagione della fiction con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz, che viene riproposta in questi lunedì estivi per appassionare nuovamente il pubblico con le sue storie. La serie tv vede dietro la macchina da presa lo stesso Claudio Amendola (per gli episodi 1-6). Al suo fianco, Enrico Rosati (per gli episodi 7-12). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il primo episodio della terza puntata, dal titolo “Nei suoi panni”, Carlo dovrà indagare su un ladro che è stato trovato senza vita sotto casa di sua figlia Alba. Le indagini iniziano e Carlo ritiene che l’artefice dell’omicidio possa essere Pugliani, ma non ci sono abbastanza prove che possano accertare la sua colpevolezza. L’identità della vittima viene rivelata a Carlo da un agente della narcotici, ovvero Spartaco Matteo, si tratta di un ladro identificato con il nome di Suleyman.

Nel secondo episodio del terzo appuntamento con “Nero a metà”, dal titolo “Un uomo”, un’intera classe di liceo si recherà in commissariato, con una richiesta ben specifica: ritrovare la loro professoressa, di cui non si hanno notizie già da diverso tempo. Nel frattempo continua la storia di Malik e Monica, ma quest’ultima sembra nutrire una certa gelosia nei confronti di Malik che, però, fa fatica a considerarla a tutti gli effetti la sua compagna. Un’altra coppia inizia pian piano a prendere forma, ovvero quella di Alba sempre più immersa nelle ricerche di sua madre, scomparsa dopo la scarcerazione, nelle quali viene aiutata da Federico, con cui si instaura un rapporto speciale, tanto da farli avvicinare ancor di più l’uno all’altra.

Nero a metà 3: il cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Nero a metà 3 in replica, ma qual è il cast completo della serie tv con protagonista Claudio Amendola in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli. Partiamo dal cast fisso:

Claudio Amendola è Carlo Guerrieri

Miguel Gobbo Diaz è Malik Soprani

Rosa Diletta Rossi è Alba Guerrieri

Fortunato Cerlino è Mario Muzo

Alessandro Sperduti è Marco Cantabella

Margherita Vicario è Cinzia Repola

Claudia Vismara è Monica Porta

Alessia Barela è Cristina Regelli

Angela Finocchiaro è Giovanna Di Castro

Daphne Scoccia è Ottavia Danti

Margherita Laterza è Clara Soldani

Giorgia Salari è Giulia Trevi

Gianluca Gobbi è Lorenzo Bragadin

Caterina Guzzanti è Elisa Cori

Eduardo Valdarnini è Spartaco Mattei

Adriano Pantaleo è Ciro Santillo

Luca Cesa è Federico Viessi

Sabrina Martina è Alice Levani

Location

Abbiamo visto trama e cast della terza puntata di Nero a metà 3, ma dove è stata girata (location) la serie tv? La fiction, come le passate stagioni, è stata girata a Roma, sia negli esterni sia negli interni. La Capitale è protagonista anche all’interno delle trame, offrendo così numerosi luoghi lungo cui i protagonisti si ritrovano a raccogliere indizi per i casi a cui lavorano.