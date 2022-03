Nero a metà 3: quando inizia, la data di uscita

Quando inizia Nero a metà 3, la fiction di Rai con protagonista Claudio Amendola? La Rai ha modificato più volte la data di uscita del prossimo capitolo dell’ispettore Carlo Guerrieri, ma è finalmente pronta a rimettere in campo un valido condottiero che ha le fattezze di Claudio Amendola. La serie TV, in onda dal 2018, può contare su due stagioni finora trasmesse in chiaro su Rai 1. Il protagonista è Carlo Guerrieri, un ispettore del commissariato del Rione Monti che lavora con il vice ispettore Malik Soprani. Testardo e ribelle, Carlo ha cresciuto da solo sua figlia ed è molto protettivo nei suoi confronti. Ma quando inizia la terza stagione di Nero a metà? Scopriamo la data di uscita.

Quando inizia

Quando inizia Nero a metà 3? La terza stagione della serie TV poliziesca arriva finalmente in prima serata su Rai 1 a partire da lunedì 4 aprile 2022. Dopo settimane di tentennamenti, pare che finalmente la fiction con Carlo Guerrieri sia pronta a fare ritorno sui piccoli schermi. La serie TV era attesa in casa Rai già a fine febbraio, poi è stata spostata a marzo e infine ha trovato il suo posto agli inizi di aprile. Di seguito vi lasciamo la programmazione della fiction, che dovrebbe essere trasmessa una volta a settimana su Rai 1, con appuntamento ogni lunedì:

Prima puntata: lunedì 4 aprile 2022

Seconda puntata: lunedì 11 aprile 2022

Terza puntata: lunedì 18 aprile 2022

Quarta puntata: lunedì 25 aprile 2022

Quinta puntata: lunedì 2 maggio 2022

Sesta puntata: lunedì 9 maggio 2022

Nero a metà 3 è composta da dodici episodi, due trasmessi per ogni appuntamento del lunedì. La terza stagione torna in TV a distanza di circa un anno dal finale della seconda. Chi non ricorda molto dei precedenti episodi, può arrivare preparato al 4 aprile 2022 gustandosi un rewatch delle prime due stagioni, disponibili in chiaro quindi gratuitamente su RaiPlay.