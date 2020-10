Nero a metà 2, ultima puntata: cosa è successo nel finale di stagione

Questa sera, giovedì 8 ottobre 2020, su Rai 1 è andata in onda l’ultima punta di Nero a metà 2, il finale di stagione. Ma cosa è successo? Come è finita la fiction con protagonista Claudio Amendola? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Nel primo episodio della sesta e ultima puntata di Nero a metà 2, dal titolo “Verità nascoste”, abbiamo visto un ragazzo chiedere informazioni al reparto di medicina legale sulla causa della morte di un amico, salvo – pochi giorni dopo – essere ritrovato morto anche lui. Poi i protagonisti della fiction hanno trovato il cadavere di Imardi: qualcuno lo ha murato vivo nel suo covo. Carlo e i suoi hanno quindi ripreso da capo l’indagine e sono arrivati a Leonardo Sfera che Marta, Muzo e Nusco molti anni prima hanno arrestato per l’omicidio della fidanzata. Nell’episodio finale di Nero a metà 2 intitolato “La resa dei conti”, Carlo ha intuito da diversi fattori che è stato Nusco anni prima a uccidere Xenia ed è per questo che Sfera lo vuole morto: ha pagato per un delitto che non ha commesso. E Muzo e Marta sono stati puniti privandoli degli affetti più cari per non avergli creduto, per non aver inseguito la verità…

Nero a metà 3 si farà? Le anticipazioni sulla terza stagione

Nero a metà 3 si farà? È in programma una terza stagione? Ve lo diciamo subito: sì, la terza stagione di Nero a metà si farà. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della seconda stagione, oggi il finale, andata in scena il 27 agosto, è stato annunciato che è previsto il terzo capitolo. Marco Pontecorvo, regista della prima stagione e degli episodi 1-8 della seconda, ha annunciato: “Assolutamente è pensabile una terza stagione. Anzi, c’è un lancio nella chiusura della 2 per l’inizio della terza”. Quando uscirà la terza stagione di Nero a metà? “Dovrebbe essere per il 2021”, ha detto il regista. Ma in tempo di Covid, le certezze sono poche. “Si sta già pensando alla terza, si stanno pensando i casi di puntata – ha detto Pontecorvo -. C’è già una storia orizzontale, molto interessante anche per quanto riguarda la terza”.

Claudio Amendola ha poi aggiunto: “Anticipazioni sulla terza (3) stagione di Nero a metà? Non le sappiamo. Stanno scrivendo e ci arrivano notizie frammentarie. Qui c’è una sorta di coprifuoco sulle pagine che sono state scritte per cui non sappiamo veramente nulla se non che – ovviamente – sapendo il lancio della fine della seconda, sappiamo di cosa si tratta. Possiamo dire che il passato, comunque, non smette mai di tornare. Ne sono strafelice perché – comunque – trovare una serie che possa avere una lunga vita senza perdere di interesse, senza perdere di verve continuando a raccontare storie intriganti, di tensione è il sogno un po’ di tutti… Il pericolo è quando ci si accorge che è finita. C’è un momento in cui bisogna capire se la serie può andare avanti o no. Questa serie promette ancora tantissimo”. Poi Amendola ha parlato di altre esperienze con le serie tv: “A me è capitato di rendermi conto che eravamo arrivati alla fine del barile, che non c’era più niente da raccontare, ma non era un poliziesco. Questo, essendo un poliziesco, è rinnovabile. Decide poi sempre un po’ il pubblico”.

Streaming, tv e repliche

Abbiamo visto il finale di stagione, l’ultima puntata, di Nero a metà 2 ma dove è possibile vedere la fiction in tv, live streaming e in replica? Le puntate della serie tv sono state trasmesse in chiaro, gratis, da Rai 1 tutti i giovedì sera in prima serata. Inoltre sono state visibili su RaiPlay.it in live streaming. Sempre su RaiPlay è possibile recuperare le repliche di Nero a metà 2 grazie alla funzione on demand. Insomma, se vi siete persi qualche episodio, niente panico!

