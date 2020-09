Nero a metà 2, seconda puntata: anticipazioni, trama e cast

Stasera, giovedì 17 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Nero a metà 2, la seconda stagione della serie tv con Claudio Amendola composta da sei puntate, ognuna formata da due episodi. Oggi andranno quindi in onda 2 episodi: “Per dirti addio” e “Amore senza fine”. Vediamo insieme le anticipazioni sulla seconda puntata di Nero a metà 2.

Anticipazioni e trama della seconda puntata

Nel primo episodio di oggi, 17 settembre, dal titolo “Per dirti addio” vedremo la squadra molto turbata a causa del ritrovamento del corpo di Olga. Muzo non nasconderà di essere stato un uomo molto geloso della propria moglie, ma continuerà a dichiarare di essere innocente. Carlo (e anche Malik) saranno quindi chiamati a risolvere il caso, che ci accompagnerà per tutta la stagione.

Nel secondo episodio di oggi di Nero a metà 2 dal titolo “Amore senza fine” continuerà ad infittirsi il caso della morte di Olga. Ma non solo: la Carta dovrà fare i conti con un grave provvedimento disciplinare perché gestirà in modo sbagliato l’indagine, nascondendo alcune informazioni. Un altro caso terrà occupati i protagonisti: la morte di una donna, il cui corpo viene ritrovato sulle rive del fiume Tevere. Parrà essere una madre molto legata al ricordo di sua figlia, ma indagare sul suo passato non sarà facile…

Nero a metà 2, seconda puntata: il cast della serie tv

Abbiamo visto le anticipazioni della seconda puntata di Nero a metà 2, ma qual è il cast della serie tv? Oltre a Claudio Amendola, nei panni di Carlo Guerrieri, e Miguel Gobbo Diaz, nei panni di Malik Soprano, per la seconda stagione della serie tv – in onda oggi (10 settembre 2020) – è stata confermata la presenza di Antonia Liskova che interpreta Micaela Carta. Nel cast di Nero a Metà 2 troviamo poi Michele Botrugno, Rosa Diletta Rossi, Fortunato Cerlino e Alessandro Sperduti. A loro si aggiungono Margherita Vicario e Alessia Barela, oltre a Eugenio Franceschini e Claudia Vismara. Da segnalare infine la partecipazione di Angela Finocchiaro e di Nicole Grimaudo.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per la seconda stagione (2) di Nero a metà? Per la seconda stagione della fortunata serie tv con Claudio Amendola sono previste sei puntate da due episodi ciascuna per un totale di dodici episodi. Il primo andrà in onda giovedì 10 settembre 2020; l’ultimo – salvo cambi di programmazione – giovedì 15 ottobre 2020:

Prima puntata (episodi 1 e 2): giovedì 10 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA

(episodi 1 e 2): giovedì 10 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA Seconda puntata (episodi 3 e 4): giovedì 17 settembre 2020, Rai 1 OGGI

(episodi 3 e 4): giovedì 17 settembre 2020, Rai 1 OGGI Terza puntata (episodi 5 e 6): giovedì 24 settembre 2020, Rai 1

(episodi 5 e 6): giovedì 24 settembre 2020, Rai 1 Quarta puntata (episodi 7 e 8): giovedì 1° ottobre 2020, Rai 1

(episodi 7 e 8): giovedì 1° ottobre 2020, Rai 1 Quinta puntata (episodi 9 e 10): giovedì 8 ottobre 2020, Rai 1

(episodi 9 e 10): giovedì 8 ottobre 2020, Rai 1 Sesta puntata (episodi 11 e 12): giovedì 15 ottobre 2020, Rai 1

