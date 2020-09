Nero a metà 2: il cast della seconda stagione

Da oggi, 10 settembre 2020, su Rai 1 va in onda Nero a metà 2, la serie tv con nel cast Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz. I due protagonisti, ovviamente, sono stati confermati anche per la seconda stagione: Claudio Amendola, nei panni di Carlo Guerrieri, un poliziotto ironico che si è conquistato il rispetto dei colleghi; e Miguel Gobbo Diaz, nei panni di Malik Soprano, un giovane ambizioso e l’opposto del collega. Confermata anche la presenza di Antonia Liskova che interpreta Micaela Carta. Nel cast di Nero a Metà 2 troviamo poi Michele Botrugno, Rosa Diletta Rossi, Fortunato Cerlino e Alessandro Sperduti. A loro si aggiungono Margherita Vicario e Alessia Barela, oltre a Eugenio Franceschini e Claudia Vismara. Da segnalare infine la partecipazione di Angela Finocchiaro e di Nicole Grimaudo. Ma vediamo insieme tutti gli attori principali (e i rispettivi ruoli) di Nero a metà 2:

Claudio Amendola: Carlo Guerrieri

Miguel Gobbo Diaz: Malik Soprani

Rosa Diletta Rossi: Alba Guerrieri

Fortunato Cerlino: Mario Muzo

Margherita Vicario: Cinzia Repola

Alessandro Sperduti: Marco Cantabella

Antonio Liskova: Micaela Carta

Angela Finocchiaro: Giovanna Di Castro

Nicole Grimaudo: Marta Moselli

Eugenio Franceschini: Enea Chiesa

Claudia Vismara: Monica Porta

Carlo Guerrieri è l’ispettore del commissariato Rione Monti. Amato e rispettato dalla sua squadra, Carlo è un uomo cinico e sarcastico che tuttavia nasconde un forte dolore di cui non può parlare a nessuno. L’uomo è rimasto vedovo quando sua figlia Alba aveva solo un anno. Il ricordo della moglie di Carlo è ciò che ha tenuto uniti padre e figlia ma adesso Alba si sta trasferendo a casa del suo fidanzato e questo per Carlo è un duro colpo. A tirargli su il morale non servono neanche le premure di Cristina, la bella edicolante di Piazza Vittorio che cerca in tutti i modi di fargli dimenticare il passato. Nella seconda stagione il destino decide di mettere di nuovo a soqquadro la vita sentimentale del protagonista e, a ridosso del matrimonio, lo porta a fare un incontro destinato a rivoluzionare tutto.

Malik è un cittadino italiano arrivato dall’Africa quando era ancora un bambino, e adottato da Alice, una donna che lo ha cresciuto con molto amore. Malik è sempre stato il primo della classe, ambizioso e brillante. Entra in polizia dove è assegnato a Carlo nella Sezione Omicidi. Questo nuovo lavoro non solo gli porta tante soddisfazioni personali ma anche un nuovo amore. Nonostante sia il solito ragazzo che di fidanzarsi seriamente non ne vuole sapere, quando Malik incontrerà Alba sarà amore a prima vista. Nella seconda stagione Malik viene messo alla prova da un ragazzino, Alex, che gli ricorda se stesso da piccolo e attraverso il quale incontra una donna, Monica…

Nero a metà 2: streaming e tv

Abbiamo visto il cast di Nero a metà 2 ma dove vederlo in tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda da oggi, 10 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare tutte le puntate di Nero a metà 2 grazie alla funzione on demand.

