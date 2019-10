Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti oggi: lo speciale Il viaggio di Temptation Island Vip

Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti sono una delle due coppie di questa edizione di Temptation Island Vip ad aver deciso di lasciare separatamente il reality. Dopo il falò di confronto, infatti, i due hanno preferito non proseguire la loro storia.

Ma come vanno le cose tra Nathalie e Andrea oggi? Lo scopriremo nel corso dello speciale Il viaggio di Temptation Island Vip, stasera 31 ottobre 2019 in prima serata su Canale 5. . Un’occasione per sapere cosa è successo per le coppie del docu-reality a un mese dalla fine della trasmissione.

Nathalie e Andrea: il falò di confronto a Temptation Island Vip

La coppia è stata una delle prime a lasciare la trasmissione. Già nella terza puntata, infatti, c’è stato il falò di confronto, chiesto da Nathalie. Sin da subito, infatti, il suo fidanzato si è avvicinato alla single Zoe. In particolare un video ha spinto Nathalie a chiedere la resa dei conti.

Tra Andrea e la tentatrice ci sono stati atteggiamenti molto intimi e anche parole dolci: probabile che tra i due ci sia stato anche un bacio. Nathalie si è arrabbiata moltissimo e, dicendosi schifata, ha deciso di interrompere la sua avventura a Temptation Island Vip.

Nel falò di confronto Andrea si è difeso dicendo che il suo atteggiamento con Zoe è stato una conseguenza rispetto a quanto aveva inizialmente fatto la stessa Nathalie. Mentre Alessia Marcuzzi mostrava i video relativi a Ippoliti, la sua fidanzata si è alzata per lasciare la spiaggia.

La conduttrice ha dovuto rincorrerla per provare a farla ragionare. Ma Nathalie è convinta che Andrea non è più il suo uomo e quindi non vuole più avere nulla a che fare con lui. E anche lui ha detto di non sapere se è sempre innamorato della fidanzata. Per questo i due hanno deciso di lasciare il programma separatamente.

Ma come vanno le cose oggi tra Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti? Lo scopriremo nel corso dello speciale in onda stasera, 31 ottobre 2019, su Canale 5, dal titolo Il viaggio di Temptation Island Vip.

Nathalie e Andrea oggi: la coppia un mese dopo Temptation Island Vip

Nathalie e Andrea avranno confermato la loro scelta presa a Temptation Island Vip, cioè quella di dirsi addio? E come saranno andate le cose tra Ippoliti e la single Zoe? In particolare fanno discutere le dichiarazioni della tentatrice al magazine di Uomini e Donne: “Il ritorno da Temptation non è stato facile. Rientrare, i primi giorni senza Andrea, dopo che all’interno del villaggio era stato il mio punto di riferimento, ha reso le cose più complicate: mi sono sentita smarrita e c’è voluto del tempo per metabolizzare tutto. Dentro il villaggio non mi ero posta limiti e non credo di aver ucciso nessuno avvicinandomi a lui.

Mi sento di dire – ha aggiunto la Mallucci – che, a oggi, non ho voglia di sentire nessun altro. Sono curiosa di capire se quello che mi hanno lasciato le settimane trascorse nel villaggio era legato solo al contesto oppure no. Non mi spaventa nulla.

Non sono intimorita dalla differenza di età né dal fatto che Andrea sia un uomo con dei figli, ma è prematuro parlare di tutto questo. Quello che so – ha spiegato – è che, nonostante in tanti stiamo provando a farmi cambiare idea, io ho conosciuto una persona protettiva, sensibile, solare e diretta. Non si è mai dimostrato geloso o irruento nei miei confronti. La descrizione che gli altri fanno di Andrea appartiene a un uomo che io non conosco.

Io e Andrea ci stiamo sentendo, ma non ci siamo più visti. Siamo in una situazione di stallo. Deve risolvere delle questioni delicate e non voglio creargli dei problemi”, ha svelato Zoe.

