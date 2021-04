Name That Tune – Indovina La Canzone: anticipazioni, squadre e ospiti puntata 21 aprile

Name That Tune – Indovina La Canzone è la trasmissione di Tv8 condotta da Enrico Papi che vede due squadre contrapporsi in un avvincente game show musicale. Il programma, dopo il successo della prima edizione, torna con nuove puntate. Novità assoluta di questa edizione è la sfida tra una squadra composta interamente da donne, e una con soli uomini, tutti volti noti appartenenti al mondo della musica, ma anche dello spettacolo e dello sport. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti di stasera, 21 aprile 2021.

Anticipazioni e ospiti: le squadre di stasera

La terza puntata della seconda edizione di Name That Tune va in onda oggi, 21 aprile 2021, in prima visione su Tv8 dalle 21.25. Come detto la novità assoluta di questa edizione è la sfida tra una squadra composta interamente da donne, e una con soli uomini, tutti volti noti appartenenti al mondo della musica, dello spettacolo e dello sport.

La squadra delle donne, composta da composta da Orietta Berti, Anna Tatangelo, Sabrina Salerno e Antonella Elia, imbattuta nelle prime due puntate, deve difendere il titolo di campione dall’assalto dell’agguerrito team degli uomini con Riki, Cristiano Malgioglio, Tullio Solenghi e Federico Fashion Style.

Ad aprire la contesa, come da tradizione, il gioco Playlist, dove i concorrenti sono chiamati a indovinare canzoni a tema intonate dall’orchestra, cercando di anticipare gli avversari per ottenere il primo jolly. Durante Cuffie, i componenti della team maschile si alternano per indovinare i titoli delle canzoni mimate dagli altri compagni, mentre le donne continuano ad affidarsi per tutta la durata del gioco ad Antonella Elia. Successivamente, le due squadre concorrono per indovinare l’identità dei Cantanti Misteriosi, le cui sagome compaiono dietro uno schermo. A infiammare lo studio anche la performance di Ivana Spagna, che si esibisce anche in chiusura di puntata.

Il Lip Sync Duel si conferma anche questa settimana il gioco più atteso di Name That Tune, garanzia di divertimento e ilarità. Antonella Elia balla e canta in playback sulle note di “Single Ladies” di Beyoncé, mentre l’improbabile coppia Cristiano Malgioglio – Tullio Solenghi si esibisce nel tormentone sanremese “Musica Leggerissima” di Colapesce e Dimartino. Durante la successiva manche, Senza Parole, i concorrenti devono invece indovinare il titolo delle canzoni, ascoltandone solamente le basi strumentali.

In La canzone sbagliata è lo stesso Enrico Papi a diventare il mattatore della serata: prima nei panni di Al Bano interpreta “È la mia vita”, poi in quelli di Ghali intona “Good Times” e, infine, dopo aver indossato una lunga parrucca bionda, si cimenta in “Pensiero Stupendo” di Patty Pravo. Nella mitica Asta Musicale la scena è tutta per Riki e Orietta Berti, chedopo essersi consultati con gli altri componenti della loro squadra,devono indovinare attraverso poche note la canzone misteriosa descritta da un indizio sibillino di Enrico Papi. Ma è come sempre l’appassionante e iconico Sette per Trenta a decretare la squadra vincitrice. Riki e Anna Tatangelo devono fornire il titolo esatto di sette brani in soli 30 secondi, potendo contare sui jolly conquistati durante le manche precedenti. A loro l’onore e l’onere di decidere le sorti della contesa.

Streaming e tv

Il game show musicale Name That Tune – Indovina La Canzone va in onda oggi, 21 aprile 2021, alle ore 21,25 su Tv8. Sarà possibile seguirlo anche via streaming tramite il sito del canale.

