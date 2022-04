Name That Tune – Indovina la canzone 2022: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Name That Tune – Indovina la canzone 2022? Ve lo diciamo subito: la nuova edizione va in onda su Tv8 a partire dal 26 aprile 2022 per sei puntate. Alla guida dello show una coppia inedita, formata da Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal, che prendono il posto di Enrico Papi, passato a Mediaset. Lo show andrà in onda in prima visione ogni martedì su Tv8 alle ore 21.30. Di seguito la programmazione completa (attenzione, potrebbe variare).

Prima puntata: martedì 26 aprile 2022

Seconda puntata: martedì 3 maggio 2022

Terza puntata: martedì 10 maggio 2022

Quarta puntata: martedì 17 maggio 2022

Quinta puntata: martedì 24 maggio 2022

Sesta puntata: martedì 31 maggio 2022

Durata

Il programma durerà circa due ore e mezza, a partire dalle 21.30 e fino a mezzanotte. Se vi siete persi l’inizio o qualche passaggio, non temete, subito dopo la fine della trasmissione, infatti, verrà riproposta la puntata appena andata in onda. Sempre ovviamente su Tv8.

Streaming e tv

Il game show musicale Name That Tune – Indovina La Canzone va in onda a partire da martedì 26 aprile 2022, alle ore 21,30 su Tv8 (al tasto 8 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche via streaming tramite il sito del canale.