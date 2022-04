Name That Tune – Indovina la canzone 2022: Tv8, conduttori, Fabio Balsamo, Ciro Priello, orario, quante puntate, ospiti, squadre, giochi, streaming

Riparte questa sera, martedì 26 aprile 2022, alle ore 21.30 su Tv8 Name That Tune – Indovina la canzone, lo show condotto quest’anno dalla coppia Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal. In tutto sono previste sei puntate, in prima visione ogni martedì su Tv8. In ogni puntata, due squadre composte da quattro vip ciascuna si sfideranno in una serie di giochi a tema musicale. Di seguito tutte le anticipazioni, i giochi, i conduttori, gli ospiti, le squadre e dove vederlo in streaming.

Conduttori

Dopo le prime due edizioni condotte da Enrico Papi, la terza edizione del game show musicale sarà condotta da Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal. Una coppia molto popolare sui social e in particolare tra i più giovani. “Quando ci chiamano per programmi televisivi o sul set di film e serie è come se ci chiamasse la Nazionale di calcio: ci stacchiamo dagli altri, ma poi torniamo nel nostro club”, hanno raccontato.

Sulla coppia e sulla loro affinità, Fabio a Sorrisi e Canzoni ha spiegato: “C’è un rapporto di odio e amore tra me e Ciro, sin dal tempo in cui facevamo gli sketch “Gli effetti di Gomorra sulla gente”. Lui è la parte più bella, pulita ed esuberante della coppia. Io sono quello che rappresenta l’iperrealismo, il decadentismo, il grottesco, quello che riporta Ciro sulla terra dicendogli: “Certo, un programma dove i vip si sfidano a colpi di note e lo fanno presentare proprio a te che sei il meno vip di tutti!”. La loro proverbiale simpatia si unisce alle esilaranti manche del programma, dando vita a un’edizione ricca di sorprese e comicità.

Giochi: il meccanismo

Ma qual è il meccanismo e quali sono i giochi di Name That Tune – Indovina la canzone? Il programma di Tv8, giunto alla terza edizione, è caratterizzato da una sfida tra uomini e donne: due squadre composte da quattro VIP ciascuna, provenienti dal mondo della musica, dello spettacolo e del cinema, si sfidano fino all’ultima nota a suon di canzoni e di musica. Si parte alla grande già dalla prima puntata, con Iva Zanicchi, Sabrina Salerno, Michela Giraud e Mietta che lanciano il guanto di sfida a Morgan, Riki, Pierpaolo Pretelli e Rocco Siffredi.

In ogni puntata, due squadre composte da quattro vip ciascuna si sfideranno in una serie di giochi a tema musicale. Il primo gioco sarà Playlist, in cui i concorrenti, per aggiudicarsi il primo jolly, devono indovinare i titoli che compongono un medley di canzoni a tema. Il secondo gioco sarà Cuffie durante il quale tre componenti di ogni squadra devono mimare il titolo di una canzone da far indovinare al loro compagno di squadra. Nel terzo gioco, Cantanti Misteriosi, i componenti delle due squadre devono scovare l’identità di tre artisti, con pochi indizi a disposizione. Nel quarto gioco, il Lip Sync Duel, uno dei concorrenti di ogni squadra deve muovere il labiale in sincrono con il video originale di una canzone.

La novità di questa edizione è il quinto gioco, La Canzone Recitata: Fabio Balsamo reciterà i versi di una canzone di cui le squadre devono indovinare il titolo. Il gioco successivo è la famosa Asta Musicale: le squadre devono indovinare il titolo di una canzone con un indizio e con poche note a disposizione (a volte, anche una sola nota). La gara si chiude con lo storico Sette per Trenta, già must di Sarabanda, il gioco dove il concorrente deve indovinare 7 titoli di canzoni in 30 secondi. Con i jolly guadagnati durante la puntata, ogni concorrente potrà chiedere l’aiuto dei compagni di squadra. Alla fine di ogni puntata, la squadra vincitrice difenderà il titolo nella puntata successiva.

Ospiti: le squadre

Come detto il gioco di Name That Tune prevede una sfida tra uomini e donne: due squadre composte da quattro VIP ciascuna, provenienti dal mondo della musica, dello spettacolo e del cinema, si sfidano fino all’ultima nota a suon di canzoni e di musica. Si parte alla grande già dalla prima puntata, con Iva Zanicchi, Sabrina Salerno, Michela Giraud e Mietta che lanciano il guanto di sfida a Morgan, Riki, Pierpaolo Pretelli e Rocco Siffredi. Alla fine di ogni puntata, la squadra vincitrice difenderà il titolo nella puntata successiva. Nel corso delle puntate si sfideranno altri personaggi vip.

Name That Tune – Indovina la canzone: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Name That Tune – Indovina la canzone? In tutto sei episodi, in onda ogni martedì sera su Tv8 alle ore 21.30. Di seguito la programmazione completa: (attenzione, potrebbe variare).

Prima puntata: martedì 26 aprile 2022

Seconda puntata: martedì 3 maggio 2022

Terza puntata: martedì 10 maggio 2022

Quarta puntata: martedì 17 maggio 2022

Quinta puntata: martedì 24 maggio 2022

Sesta puntata: martedì 31 maggio 2022

Streaming e tv

Il game show musicale Name That Tune – Indovina La Canzone va in onda a partire da martedì 26 aprile 2022, alle ore 21,30 su Tv8 (al tasto 8 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche via streaming tramite il sito del canale.