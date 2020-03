Musica che Unisce streaming e tv: dove vedere lo show

MUSICA CHE UNISCE STREAMING TV – Stasera, martedì 31 marzo 2020, dalle ore 20,30 su Rai 1 va in onda Musica che Unisce, show inedito e alternativo per promuovere una raccolta fondi interamente destinata alla Protezione Civile, impegnata contro il Coronavirus. Durante lo spettacolo, che non avrà interruzioni pubblicitarie, studio e palco, si esibiranno da casa tantissimi artisti. Da Andrea Bocelli a Fedez; da Marco Mengoni a Tommaso Paradiso; da Pierfrancesco Favino a Valentino Rossi. Ma dove è possibile vedere Musica che Unisce in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Dove vedere lo show in tv

Lo show Musica che Unisce va in onda, come detto, in chiaro (gratis) su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre) a partire dalle ore 20,30 di oggi, 31 marzo 2020. Alla “conduzione” ci sarà lo storico inviato del Tg1 Vincenzo Mollica che farà da voce narrante tra le varie esibizioni.

Musica che Unisce streaming live

Sarà possibile seguire Musica che Unisce anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita della tv di Stato, RaiPlay.it, che permette di seguire i vari programmi Rai in diretta comodamente dal proprio pc, smartphone o tablet. Come vedere Musica che Unisce su RaiPlay? Semplice, basterà accedere alla piattaforma (bisogna registrarsi tramite mail o social) e selezionare la sezione dirette e poi Rai 1.

Lo show anche in Radio

Oltre che su Rai 1 e RaiPlay, lo show sarà trasmesso anche su Radio 2, con le voci di Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini a narrare ed intrattenere tra le varie esibizioni. Durante lo show Musica che Unisce, che prevede una fitta scaletta, non mancherà uno spazio informativo, grazie al Ministero della Salute con esperti del mondo scientifico e al capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, che ha inviato un messaggio rivolto a tutti coloro che vorranno donare. Appuntamento dunque su Rai 1 a partire dalle ore 20,30.

Potrebbero interessarti Pechino Express 2020, la Silicon Valley della Cina: l’itinerario dell’ottava tappa Musica che unisce, la serata solidale con tantissimi cantanti e ospiti su Rai 1 Musica che unisce, la scaletta: i cantanti e gli ospiti che si esibiscono