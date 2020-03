Musica che unisce, la scaletta: cantanti e ospiti

MUSICA CHE UNISCE SCALETTA – Questa sera, martedì 31 marzo 2020, dalle ore 20,30 su Rai 1 va in onda Musica che Unisce, show inedito e alternativo scelto dalla Rai per promuovere una raccolta fondi interamente destinata alla Protezione Civile, impegnata quotidianamente contro il Coronavirus. Uno spettacolo che non avrà interruzioni pubblicitarie, studio e palco. Tutti gli ospiti contribuiranno allo spettacolo con la propria performance da casa con Vincenzo Mollica, storico inviato del Tg1, nel ruolo di voce narrante. Ma qual è la scaletta di Musica che Unisce? Quali cantanti ed artisti si esibiranno? Di seguito tutte le informazioni.

LA SCALETTA

Saranno tantissimi i cantanti ed artisti che si esibiranno stasera. Vediamo insieme tutti gli ospiti in scaletta. Ecco l’elenco in ordine alfabetico dei cantanti:

Alessandra Amoroso

Andrea Bocelli

Brunori Sas

Calcutta

Cesare Cremonini

Diodato

Elisa

Emma

Ermal Meta

Fedez

Francesca Michielin

Francesco Gabbani

Gazzelle

Gianni Morandi

Gigi D’Alessio

Il Volo

Levante

Ludovico Einaudi

Mahmood

Måneskin

Marco Masini

Marco Mengoni

Negramaro

Paola Turci

Pinguini Tattici Nucleari

Riccardo Cocciante

Tiziano Ferro

Tommaso Paradiso

La scaletta di Musica che Unisce prevede poi le esibizioni di altri artisti come Roberto Bolle e Virginia Raffaele che saranno protagonisti di un balletto virtuale; Pierfrancesco Favino e Paola Cortellesi che reciteranno un dialogo che prende spunto da questo periodo di pandemia; e poi Gigi Proietti (si cimenterà nel testo di Viva l’Italia di Francesco De Gregori), Enrico Brignano e Luca Zingaretti.

Presente in scaletta anche il mondo dello sport: Andrea Dovizioso, Bebe Vio, Federica Brignone, Federica Pellegrini, Gregorio Paltrinieri, Roberta Vinci e Valentino Rossi.

Durante lo show Musica che Unisce, che prevede una fitta scaletta, non mancherà uno spazio informativo, grazie al Ministero della Salute con esperti del mondo scientifico e al capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, che ha inviato un messaggio rivolto a tutti coloro che vorranno donare. Appuntamento dunque su Rai 1 a partire dalle ore 20,30.

