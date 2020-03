Musica che unisce: cantanti, ospiti e scaletta della serata su Rai1

Va in onda questa sera, mercoledì 31 marzo, Musica che unisce, una serata concepita con l’obiettivo di raccogliere nuovi fondi destinati alla Protezione civile per far fronte alla grave emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese – e non solo – a causa della diffusione del Coronavirus. A partire dalle 20.30 su Rai 1, senza interruzioni pubblicitarie, viene quindi trasmesso questo show che vede la partecipazione di tantissimi cantanti, attori e artisti noti del mondo dello spettacolo. A condurre la serata benefica della rete ammiraglia di Viale Mazzini Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini, simulcast di RaiRadio2, mentre la voce narrante della serata sarà quella di Vincenzo Mollica.

Ma non sarà solo la musica ad essere la protagonista dello show di Rai 1, con tanti appelli, performance e interventi dei diversi artisti e ospiti che arricchiranno questa serata solidale a sostegno di chi si sta impegnando ogni giorno contro il Covid-19. Ma chi vedremo nel corso dello show Musica che unisce? Chi sono i cantanti che terranno compagnia agli italiani in questa serata di Rai 1? Vediamo qui di seguito tutti gli artisti che partecipano al concerto solidale.

Musica che unisce, l’evento canoro su Rai 1: la serata solidale con tantissimi cantanti e ospiti

Musica che unisce cantanti: tutti gli artisti e gli ospiti della serata

Vedremo prendere parte dello show di Rai 1 Virginia Raffaele e Roberto Bolle, i quali realizzeranno un ironico balletto virtuale, mentre gli attori Paola Cortellesi e Pierfrancesco Favino si cimenteranno in un dialogo ironico su queste ultime settimane così anomale. Gigi Proietti declamerà il testo di “Viva l’Italia” di Francesco De Gregori ed Enrico Brignano si lancerà in alcune sue sorridenti riflessioni. Luca Zingaretti, volto di Montalbano, reciterà invece un monologo scritto di suo pugno e un inviterà le persone a procedere con le donazioni al fine di sostenere la Protezione civile.

Per quanto riguarda invece i cantanti, a Musica che unisce vedremo esibirsi Alessandra Amoroso, Andrea Bocelli, Brunori Sas, Cesare Cremonini, Diodato, Elisa, Emma, Ermal Meta, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gazzelle, Gigi D’Alessio, Levante, Ludovico Einaudi, Mahmood, Marco Mengoni, Negramaro, Paola Turci, Riccardo Cocciante, Tiziano Ferro, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Pinguini Tattici Nucleari e Il Volo, Calcutta e i Måneskin.

Non mancheranno ospiti anche dal mondo sportivo – come Andrea Dovizioso, Bebe Vio, Federica Brignone, Federica Pellegrini, Roberta Vinci, Valentino Rossi e Gregorio Paltrinieri – e uno spazio dedicato all’informazione scientifica, conservato appositamente dal ministero della Salute: interverrà il Prof Walter Ricciardi (consigliere del ministro della salute), il prof Giovanni Rezza (direttore del dipartimento malattie infettive), il professor Giuseppe Ippolito (direttore scientifico INMI Lazzaro Spallanzani Roma) e la dottoressa Flavia Riccardo (ricercatrice, Istituto Superiore di Sanità). Infine, alla serata di Rai 1 la partecipazione speciale anche del capo della Protezione civile Angelo Borrelli, il quale dedicherà un messaggio speciale a tutti coloro che vorranno contribuire con una donazione tramite IBAN della Protezione Civile ma anche con carta di credito.

