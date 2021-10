Morgane – Detective geniale 2 si farà? Le anticipazioni sulla seconda stagione

Ci sarà la seconda stagione di Morgane – Detective geniale? Oggi, 5 ottobre 2021, va in onda l’ultima puntata della prima stagione della serie tv francese che ha conquistato il pubblico di Rai 1. Per questo molti fan si chiedono se ci sarà la seconda stagione. Ve lo diciamo subito: le indagini di Morgane non si fermano. L’emittente televisiva francese Tf1 ha infatti annunciato che la fiction avrà una seconda stagione.

I cugini transalpini potranno assistere alle nuove avventure di Morgane – Detective geniale solo nel 2022, ad un anno di distanza dalla prima stagione. Non sappiamo ancora quando verrà trasmessa su Rai 1, ma di certo dopo gli ottimi ascolti di questi episodi la nostra tv pubblica non se la lascerà scappare. Un’ipotesi, tutta da verificare, è che possa andare in onda fra un ano, il prossimo autunno. Quel che è certo è che Morgane continua e ci saranno nuove puntate!

Cast

Nel cast di Morgane Detective Geniale 2 ritroveremo tutti i principali attori che il pubblico ha imparato ad amare nel corso della prima stagione, con delle new entry. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi.