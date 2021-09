Morgane – Detective geniale: trama, cast, quante puntate e streaming

Da martedì 14 settembre alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in prima tv la nuova serie francese, “Morgane – Detective geniale” (titolo originale: Vents d’ouest), diretta da Vincente Jamain con Audrey Fleurot, Mehdi Nebbou, Bruno Sanchez, Marie Denarnaud. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La sorprendente protagonista è Morgane Alvaro, un’affettuosa madre di 38 anni con tre figli avuti in due differenti matrimoni. Vive a Lille, città nel nord della Francia, ed è qui che lavora nel commissariato di polizia come donna delle pulizie. All’apparenza sembra tutto normale, ma questa donna ha una qualità non visibile e molto particolare: è dotata di un quoziente d’intelligenza molto alto, pari a 160. Certo, tra scope e strofinacci forse non c’era nulla che poteva farlo intuire, ma lei sfrutta una buona occasione per dimostrarlo a tutti.

Una notte, mentre è al lavoro al commissariato, non riesce a resistere alla tentazione di rimettere in ordine del materiale contenente informazioni di un’indagine che la polizia stava svolgendo. La mattina dopo, quando gli inquirenti tornano in ufficio, si rendono conto del positivo contributo di Morgane. Ed è per questo motivo che il commissario Céline Hazan decide di chiudere un occhio sulla sua eccessiva curiosità. E per premiarla la coinvolge nelle indagini in corso e in quelle future affidandola al comandante di stazione, Adam Karadec. Risolti positivamente i primi casi, la collaborazione con la polizia prosegue, ma Morgane accetta di continuare nel suo ruolo di consulente a patto che gli inquirenti riprendano le indagini su Romain, il suo ex fidanzato scomparso nel nulla 15 anni prima.

Morgane – Detective geniale: il cast della serie tv

Abbiamo visto la trama di Morgane – Detective geniale, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Audrey Fleurot: Morgane Alvaro

Mehdi Nebbou: Adam Karadec

Cypriane Gardin: Théa Alvaro

Noé Vandevoorde: Eliott Alvaro

Bruno Sanches: Gilles Vandraud

Marie Denarnaud: Céline Hazan

Bérangère McNeese: Daphné Forestier

Ogni puntata ha poi altri interpreti per i ruoli minori o per le varie apparizioni.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Morgane – Detective geniale? In tutto andranno in onda quattro puntate da due episodi ciascuna (in totale otto episodi). La prima martedì 14 settembre 2021; l’ultima martedì 5 ottobre 2021. La durata di ogni singolo episodio è di circa 50 minuti. Ma vediamo insieme la programmazione (attenzione: potrebbero esserci modifiche) di Rai 1 per la serie tv:

Prima puntata: martedì 14 settembre 2021, ore 21,25

Seconda puntata: martedì 21 settembre 2021, ore 21,25

Terza puntata: martedì 28 settembre 2021, ore 21,25

Quarta puntata: martedì 5 ottobre 2021, ore 21,25

Streaming e tv

Dove vedere Morgane – Detective geniale in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda su Rai 1 il martedì sera alle ore 21,25. Sarà possibile seguirla in streaming live (e on demand) su RaiPlay.it, la piattaforma della tv di Stato che permette di vedere e rivedere i vari programmi da pc, tablet e smartphone.