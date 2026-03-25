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Morgane 5 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

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di Anton Filippo Ferrari
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Morgane 5 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Dove vedere Morgane 5 in diretta tv e streaming? La serie con protagonista Audrey Fleurot va in onda in prima serata su Rai 1 dal 18 marzo 2026. Si tratta della nuova stagione, nonché l’ultima, della popolare serie di Rai 1 in onda in quattro puntate. Ma vediamo dove vedere la fiction in tv e streaming.

In tv

Appuntamento questa sera, mercoledì 25 marzo 2026, alle ore 21.30 su Rai 1 con la seconda puntata.

Morgane 5 streaming live

Se non siete a casa potete recuperare la serie in diretta streaming o in modalità in demand su Rai Play.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Morgane 5? La serie è composta da otto episodi, trasmessi su Rai 1 in prima visione dal 18 marzo 2026 alle ore 21.30 in quattro puntate. Appuntamento ogni mercoledì. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 18 marzo 2026 TRASMESSA
  • Seconda puntata: 25 marzo 2026 OGGI
  • Terza puntata: 1 aprile 2026
  • Quarta puntata: 8 aprile 2026
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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