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50 km all’ora: tutto quello che c’è da sapere sul film

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AGF
di Antonio Scali
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50 km all’ora: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, 19 agosto 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda il film 50 km all’ora, pellicola del 2024 diretta da Fabio De Luigi. Una divertente commedia adatta a tutta la famiglia. Ma scopriamo insieme trama e cast.

Trama

Il film racconta la storia di due fratelli (Stefano Accorsi e Fabio De Luigi) che hanno vissuto lontano per molti anni a causa di un rapporto conflittuale.
Quando il padre muore, si ritrovano al suo funerale ed è l’occasione per i due di affrontare i demoni del passato. Ritrovano due vecchie moto scassate che si erano costruiti da ragazzini e decidono di fare un viaggio insieme attraverso l’Italia. I giorni trascorsi sulle due ruote aiuteranno i fratelli a chiarire i rancori e ad analizzare il loro rapporto. Un percorso che li riunirà riportandoli a casa…

50 km all’ora: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti sono Stefano Accorsi, Fabio De Luigi, Alessandro Haber, Elisa Di Eusanio. Scopriamo insieme gli attori e i relativi personaggi interpretati.

  • Fabio De Luigi: Rocco
  • Stefano Accorsi: Guido
  • Mattia Kunze: Rocco bambino
  • Giorgia Arena: Iole
  • Elisa Di Eusanio: Rachele
  • Alice Palazzi: Laura
  • Alessandro Haber: Corrado
  • Simone Baldasseroni: Luca
  • Stefano Bicocchi: L’oste
  • Paolo Cevoli: Il prete
  • Marina Massironi: La cantante alla sagra
  • Beatrice Schiros: La taxista
  • Leonardo Bianconi: Igor

Streaming e tv

Dove vedere 50 km all’ora in tv e streaming? Appuntamento questa sera, 19 agosto 2026, alle ore 21.20 su Canale 5. Anche in modalità on demand e in streaming su Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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