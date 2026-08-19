50 km all’ora: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, 19 agosto 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda il film 50 km all’ora, pellicola del 2024 diretta da Fabio De Luigi. Una divertente commedia adatta a tutta la famiglia. Ma scopriamo insieme trama e cast.

Trama

Il film racconta la storia di due fratelli (Stefano Accorsi e Fabio De Luigi) che hanno vissuto lontano per molti anni a causa di un rapporto conflittuale.

Quando il padre muore, si ritrovano al suo funerale ed è l’occasione per i due di affrontare i demoni del passato. Ritrovano due vecchie moto scassate che si erano costruiti da ragazzini e decidono di fare un viaggio insieme attraverso l’Italia. I giorni trascorsi sulle due ruote aiuteranno i fratelli a chiarire i rancori e ad analizzare il loro rapporto. Un percorso che li riunirà riportandoli a casa…

50 km all’ora: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti sono Stefano Accorsi, Fabio De Luigi, Alessandro Haber, Elisa Di Eusanio. Scopriamo insieme gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Fabio De Luigi: Rocco

Stefano Accorsi: Guido

Mattia Kunze: Rocco bambino

Giorgia Arena: Iole

Elisa Di Eusanio: Rachele

Alice Palazzi: Laura

Alessandro Haber: Corrado

Simone Baldasseroni: Luca

Stefano Bicocchi: L’oste

Paolo Cevoli: Il prete

Marina Massironi: La cantante alla sagra

Beatrice Schiros: La taxista

Leonardo Bianconi: Igor

Streaming e tv

Dove vedere 50 km all’ora in tv e streaming? Appuntamento questa sera, 19 agosto 2026, alle ore 21.20 su Canale 5. Anche in modalità on demand e in streaming su Mediaset Infinity.