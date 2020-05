Vieni da Me, la confessione di Morgan e la reazione di Caterina Balivo

Il cantante Morgan, durante il collegamento a Vieni da Me, ha dichiarato: “Durante la quarantena mi sono lavato solo due volte…”. La padrona di casa Caterina Balivo ha commentato allibita: “È disgustoso, la gente sta mangiando a quest’ora…”. Ma Morgan, non contento, ha aggiunto: “Non trovo il mio libro, perché l’ho lasciato nel bidet. Non lo uso da un po’…”.

L’artista è stato ospite a Vieni da Me per presentare il suo libro “La Casa Gialla“, ma ha speso anche qualche parola sul festival e sulla polemica nata con il collega Bugo sul palco dell’Ariston: “Dietro le quinte ho incontrato Fiorello, che mi ha animatamente chiesto cosa stesse succedendo. Il mio problema era rimuovere i fogli che mi incolpavano del casino combinato. Ma in quel momento sul palco c’erano Amadeus e Fiorello che cercavano Bugo. Un assistente li ha nascosti e li ha buttati in un campo di grano. Li abbiamo recuperati nei giorni successivi e li abbiamo venduti all’asta per beneficenza”..

Leggi anche: 1. Il suicidio del padre, la droga e l’adolescenza in terapia: chi era Morgan prima di diventare Morgan / 2. Morgan e Bugo: storia di un’autodistruzione

Potrebbero interessarti 9 siti per vedere film in streaming come Netflix ma gratis Film in streaming: i siti (legali) dove vedere tutte le pellicole uscite al Cinema e non solo Ascolti tv lunedì 17 maggio: L’allieva, Che Tempo Che Fa, Live