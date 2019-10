Morgan dà buca a Live Non è la d’Urso, Barbara d’Urso lo asfalta: il video

Nella puntata di ieri, 20 ottobre, di Live Non è la d’Urso c’era grande attesa per la presenza in studio di Morgan: il cantante era stato annunciato tra gli ospiti del talk show di Barbara d’Urso per parlare della sua battaglia per riavere la casa da cui è stato sfrattato lo scorso 25 giugno.

Eppure all’ultimo minuto il cantante ha deciso di fare forfait. Il motivo? A quanto pare non una questione di soldi, ma soltanto legata agli ospiti che avrebbero dovuto interagire con lui. Uno dei meccanismi più amati del format di Live Non è la d’Urso è proprio quello dell’uno contro tutti: gli ospiti si scontrano con cinque personaggi nascosti all’interno delle sfere, per un acceso confronto.

Ebbene, Morgan, secondo quanto lui stesso ha svelato su Facebook, avrebbe chiesto alla produzione alcuni nomi ben precisi: il ministro Franceschini, Vittorio Sgarbi e il sindaco di Monza. Una richiesta non accolta, che avrebbe spinto il cantante a rifiutare l’invito a Live Non è la d’Urso di stasera.

Gli ospiti di Live Non è la d’Urso di ieri

Sui social Morgan, che già aveva partecipato ad alcune puntate di Live, ha spiegato i motivi del suo forfait: “Io non vado da Barbara D’Urso questa sera, nonostante abbiano pubblicizzato che ci sarei andato. Vi dico perché, anche se sono dinamiche che andrebbero tenute riservate. Ma sono esausto di tutte quelle assurdità che poi si dicono e si scrivono sul mio conto, fasulle, frutto di una non conoscenza dei fatti. Sono solo un incontrollato mare di delirio impietoso e impreciso, su cui cercherò di aprirvi gli occhi perché le cose prima di essere giudicate vanno conosciute e valutate.

Perché arrivo all’ultimo momento a dire: non ci vado? Semplice, perché io che non ci vado lo dico sin dalla prima volta che mi viene richiesto, gentilmente. E rispondo altrettanto gentilmente no, grazie, ringrazio tanto ma no”, ha scritto Morgan su Facebook.

Le parole complete di Morgan su Live Non è la d’Urso di ieri

inevitabilmente, nel corso della diretta, Barbara d’Urso ha dovuto dare conto di questa assenza ai suoi telespettatori. “La domanda è: ma questo meraviglioso dialogo, Morgan con chi l’ha avuto? Perché sicuramente non con noi. Con nessuno di noi. Forse è un dialogo che ha avuto con il suo staff, ovvero il suo manager e il suo avvocato? La nostra autrice ha provato a parlare anche con lui nei giorni scorsi, ma Morgan era impegnato, era sul palco… Chiamavamo ma era tutto già chiaro, concordato”, ha spiegato la conduttrice asfaltando Morgan.

“Questo terrificante dialogo con chi l’hai avuto, Morgan? Il tuo avvocato ha concordato tutto con il nostro legale Mediaset. Se noi avessimo saputo, io per prima avrei detto “se non sei contento di venire qui, resta a casa a suonare”, anche perché qui viene chi ha voglia di venire. Io e tutti quanti siamo basiti. Lui ha chiesto la presenza del Ministro Franceschini, ma potete immaginare che abbia cose più importanti in Italia da gestire.

Io penso che Morgan sia un grandissimo artista che vuole che la sua casa diventi un museo, ma penso che sia un artista che non rispetta gli altri artisti. E come artisti non sto parlando di Barbara d’Urso perché io sono nulla. Io parlo degli autori, dei giornalisti, dei tecnici, degli operatori, dei macchinisti che per giorni e settimane hanno lavorato per lui.

Detto questo, per quanto mi riguarda, il discorso è chiuso qui. Andiamo avanti!”, ha concluso Barbara d’Urso.

Qui il video tratto dalla puntata d ieri di Live non è la d’Urso.