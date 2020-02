Live Non è la d’Urso, Morgan su Bugo: “Ha il Coronavirus”, poi si scusa: “Era una battuta”

Nuoco scontro in tv tra Morgan e Bugo dopo quanto accaduto al Festival di Sanremo 2020. Nel corso dell’ultima puntata di Live Non è la d’Urso del 23 febbraio, infatti, Morgan ha preso parte al programma di Barbara d’Urso che è stato in gran parte dedicato all’emergenza Coronavirus.

Una puntata quasi surreale, con l’assenza del pubblico in studio dopo un’ordinanza della regione Lombardia che ha annullato tutti gli eventi e gli appuntamenti pubblici a scopo precauzionale. “Come ti senti in uno studio vuoto? Per chi fa l’artista è terribile, vero?”, ha chiesto a quel punto la conduttrice accogliendo in studio Marco Castoldi.

“Ma questi hanno troppa paura. L’ordinanza della Regione non la discuto però c’è tanto, troppo, allarmismo”, ha commentato il cantante commentando la decisione della Lombardia. “Mi è arrivata una telefonata assurda da un numero anonimo. Mi hanno chiesto se fossi stato in ospedale recentemente. Ho risposto di sì. “Ci sono 51 casi di Coronavirus, lo sa?”, mi hanno detto. Ho chiesto da quale ospedale chiamasse ma non mi hanno risposto. Ecco, era uno scherzo: c’è un sacco di gente che ci marcia facendo dell’allarmismo”, ha aggiunto.

Morgan a Live ha poi inevitabilmente parlato anche della lite con Bugo a Sanremo 2020 e della loro squalifica. Ad interagire con lui Iva Zanicchi, secondo la quale si è trattata di una messa in scena per ottenere visibilità. “Perché sostieni che loro siano d’accordo?”, ha chiesto la d’Urso alla Zanicchi?

Morgan ha poi provato a stemperare i toni scherzando: “Perché Bugo ha il Coronavirus. No, scherzo, è una battuta”. Un’uscita infelice che, vista la situazione, poteva forse risparmiarsi. Intanto l’ormai celebre foglio originale con il testo modificato da Morgan della loro canzone Sincero durante la quarta serata del Festival è stato venduto all’asta su eBay alla cifra di 6500 euro. Soldi che verranno devoluti a favore della ricerca contro la SLA.

