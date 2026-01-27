Morbo K streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, martedì 27 gennaio 2026, in occasione della Giornata della Memoria, su Rai 1 arriva in prima serata (ore 21,30) la miniserie Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero. Diretta da Francesco Patierno la serie tv andrà in onda in due serate. Dove vedere Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La miniserie va in onda martedì 27 e mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 21,30 su Rai 1.

Morbo K streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero su Rai 1? La miniserie è composta da quattro episodi e, come detto, in occasione della Giornata della Memoria, verrà trasmessa in due serate: la prima martedì 27 gennaio 2026; la seconda e ultima mercoledì 28 gennaio 2026.