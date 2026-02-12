Icona app
TV

Mission Impossible – Protocollo fantasma: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1

di Anton Filippo Ferrari
Mission Impossible – Protocollo fantasma: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 12 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Mission Impossible – Protocollo fantasma, film del 2011 diretto da Brad Bird. È il quarto film della serie Mission: Impossible, in cui Tom Cruise veste i panni dell’agente della Impossible Mission Force (IMF), Ethan Hunt. Tra gli altri interpreti del film figurano Jeremy Renner, Josh Holloway, Paula Patton, Simon Pegg e Michael Nyqvist. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’agente dell’IMF Trevor Hanaway viene ucciso a Budapest dall’assassina Sabine Moreau, che si impossessa del file contenente i codici di lancio nucleari russi per poterli consegnare a un uomo noto come “Cobalt”. Nel frattempo, l’agente dell’IMF Ethan Hunt è intenzionalmente incarcerato in una prigione di Mosca per estrarre Bogdan, una fonte di informazioni su Cobalt. Con l’aiuto di Jane Carter, addestratrice di Hanaway, e dell’agente sul campo appena promosso Benji Dunn, Hunt e Bogdan fuggono. L’IMF incarica Hunt di infiltrarsi nel Cremlino per ottenere maggiori informazioni su Cobalt. Durante la missione, un’entità sconosciuta trasmette sulla frequenza dell’IMF ordinando la detonazione di una bomba, allertando così la polizia del Cremlino. La squadra di Hunt interrompe la missione proprio quando una bomba distrugge gran parte del Cremlino…

Mission Impossible – Protocollo fantasma: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Mission Impossible – Protocollo fantasma, ma qual è il cast completo del film su Italia 1 stasera? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Tom Cruise: Ethan Hunt
  • Jeremy Renner: William Brandt
  • Simon Pegg: Benji Dunn
  • Paula Patton: Jane Carter
  • Josh Holloway: Trevor Hanaway
  • Anil Kapoor: Brij Nath
  • Michael Nyqvist: Kurt Hendricks
  • Vladimir Mashkov: Anatoly Sidirov
  • Tom Wilkinson: segretario IMF
  • Michelle Monaghan: Julia Meade
  • Ving Rhames: Luther Stickell
  • Samuli Edelmann: Marius Wistrom
  • Léa Seydoux: Sabine Moreau

Streaming e tv

Dove vedere Mission Impossible – Protocollo fantasma in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 12 febbraio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Ricerca