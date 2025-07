Mio figlio: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Mio figlio (Hadi be Oğlum) è un film drammatico turco del 2018 diretto da Bora Egemen, in onda questa sera, 22 luglio 2025, su Canale 5 alle ore 21.30. Ma qual è la trama e il cast? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Il film segue la storia di Ali (Kivanç Tatlitug) un giovane pescatore che è rimasto solo con suo figlio Efe (Alihan Türkdemir) dopo la tragica morte della madre. Ali, pescatore devoto, vive soltanto per Efe, la sua fragile ancora. Quello tra Ali e Leyla (Büsra Develi) è stato un grande amore, ma lei un giorno si è gettata in mare. L’uomo ha sempre raccontato a suo figlio che sua madre era una sirena.

Efe, taciturno e diverso dagli altri bambini, non ha mai riso né giocato davvero. Un giorno Efe finisce in ospedale dopo uno svenimento e al suo risveglio smette di parlare. Il bambino non comunica più, non risponde e non guarda negli occhi nessuno. Ali fa di tutto per aiutarlo a guarire senza risultati. Ma quando Efe scopre la musica, trova anche il modo di esprimersi suonando il pianoforte. È l’inizio di un percorso che permetterà ad Ali di comunicare con suo figlio, e di accompagnarlo nella sua crescita.

Mio figlio: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Il film è diretto da Bora Egemen, con protagonisti Kivanç Tatlitug, Büsra Develi e Alihan Türkdemi. Vediamo insieme il cast completo.

Kıvanç Tatlıtuğ: Ali Kaptan

Alihan Türkdemir: Efe Kaptan

Büşra Develi: Leyla

Feridun Düzağaç: Musicista

Yücel Erten: Haşmet

Yıldız Kültür: Güner

Sezai Aydın: Kamil

İlkay Akdağlı: Sertuğ

Cem Zeynel Kılıç: Murat

Durul Bazan: Mehmet

Nuri Gökaşan: Adam

Ayşenur Yazıcı: Kadin

Cansın Özyosun: Nergis

Erdoğan Aydemir: Padre di Leyla

Streaming e tv

Dove vedere Mio figlio in tv e streaming? Appuntamento su Canale 5 questa sera, 22 luglio 2025, alle ore 21.30 su Canale 5. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.