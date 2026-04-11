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Minions: tutto quello che c’è da sapere sul film d’animazione

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di Anton Filippo Ferrari
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Minions: trama, personaggi e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 11 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Minions, film d’animazione del 2015 diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda. Il film è uno spin-off/prequel dei film Cattivissimo me, Cattivissimo me 2 e Cattivissimo me 3 e vede come protagonisti i minions, personaggi creati da Sergio Pablos. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

I minions sono esistiti fin dall’alba dei tempi ed hanno un solo scopo: servire il padrone più cattivissimo al mondo. Evoluti da organismi unicellulari, i minions sbarcano sulla terraferma, si fanno assumere da un T-Rex, ma nel prendere una banana lo fanno accidentalmente scivolare su un masso e cadere in un vulcano. Poi si mettono al servizio di un uomo delle caverne, ma sostituiscono la sua clava con un acchiappamosche e il cavernicolo, indifeso, viene sbranato da un orso delle caverne. Ci provano nuovamente in Egitto, ma schiacciano per sbaglio il faraone con una piramide, provocano l’incenerimento del Conte Dracula e successivamente centrano Napoleone con una cannonata. Decidono quindi di isolarsi dal mondo e cominciare una nuova vita nell’Artide...

Minions: i personaggi del film

Abbiamo visto la trama di Minions, ma quali sono i personaggi del film? Eccoli:

  • Bob, Stuart e Kevin: Bob è il più piccolo. Non ha i capelli, ed è affetto da eterocromia perché ha un occhio verde e l’altro marrone. È il più ingenuo e infantile del gruppo e porta sempre con sé il suo orsacchiotto di peluche, Tim. Stuart è il minion adolescente, con un solo occhio. Ha una personalità ribelle ed è per questo che molte volte pensa di poter fare tutto da solo. Ama molto suonare il suo ukulele. Kevin è il più maturo e il leader del gruppo. Il suo sogno è quello di risultare un eroe agli occhi della sua tribù.
  • Scarlett Sterminator: è la più cattiva dei criminali. Indossa un elegante tubino rosso ed ha i capelli neri, non molto lunghi ma folti. È alta e magra. Ha vissuto una terribile infanzia e questo l’ha spinta a essere una criminale. È sposata con Herbert “Herb” Sterminator, a cui è molto legata.
  • Herb Sterminator: è il marito di Scarlett e inventore. È molto innamorato di Scarlett e asseconda sempre le sue decisioni.
  • Famiglia Nelson: famiglia di criminali specializzati in furti e rapine. Grazie a loro Bob, Kevin e Stuart raggiungono Orlando e la fiera dei cattivi.

Streaming e tv

Dove vedere Minions in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 11 aprile 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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