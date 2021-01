Mina Settembre: le anticipazioni della prossima puntata, la terza

Cosa succederà nella prossima puntata (la terza) di Mina Settembre, la serie tv con Serena Rossi in onda su Rai 1 il 24 gennaio 2021? La vocazione di Mina, nell’aiutare gli altri e la sua grandissima determinazione, la porterà ad affrontare casi difficili e pericolosi.

Nel primo episodio della serata, dal titolo Onora il padre, si avvicina il giorno della commemorazione di Vittorio Settembre e Mina è un fascio di nervi: sua madre Olga non vuole partecipare, Claudio (Giorgio Pasotti) nicchia e con Domenico è tutto terribilmente complicato. In più, i sospetti di Mina sulla misteriosa amante di suo padre si concentrano su una sua vecchia collega. A tutto questo si aggiunge il caso di Lucia, una donna incinta che sta per essere sfrattata. Una storia di truffa e raggiro che Mina prende a cuore e che la porta a sospettare di Max, il fidanzato di Titti. La sua amica non vuole sentire ragioni: Max è perfetto, non farebbe mai del male a qualcuno. Mentre il caso si scioglie, su Max si addensano sempre più ombre.

Nel secondo episodio della prossima puntata (la terza) di Mina Settembre, intitolato Andare avanti, per non rinunciare a Mina, Domenico decide di parlare alla sua compagna Piera, nonostante la lontananza: la donna infatti al momento si trova in Africa. Il ginecologo però non riesce nel suo intento e la situazione con Mina resta congelata: lei non ha intenzione di frequentare un uomo impegnato, quindi la loro storia è in pausa. Quando Mina decide di andare a Vietri per indagare su quella che potrebbe essere stata l’amante di suo padre, però, è proprio Domenico ad accompagnarla. Ma la gita romantica in Costiera viene interrotta dal caso di Pasquale, un senzatetto a cui Mina Settembre è affezionata, ex parcheggiatore che, dopo aver perso tutta la sua famiglia in un incidente, ha deciso di lasciarsi andare. In un momento di debolezza, Mina decide di dare una chance a Domenico. Qualcosa, però, interrompe il loro idillio.

Quante puntate, quando va in onda

Abbiamo visto le anticipazioni sulla prossima (la terza) puntata di Mina Settembre, ma quante puntate sono previste, quando va in onda la fiction? La serie tv è composta da dodici episodi da 50 minuti ciascuno che andranno in onda in sei puntate (due episodi a puntata) per cinque domeniche e un lunedì su Rai 1. Di seguito la programmazione (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata: domenica 17 gennaio 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: lunedì 18 gennaio 2021 TRASMESSA

Terza puntata: domenica 24 gennaio 2021

Quarta puntata: domenica 31 gennaio 2021

Quinta puntata: domenica 7 febbraio 2021

Sesta puntata: domenica 14 febbraio 2021

