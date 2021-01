Mina Settembre: trama, cast, quante puntate e streaming

Da domenica 17 gennaio 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Mina Settembre, una serie tv dramedy sentimentale ambientata a Napoli, che ha per protagonista un’assistente sociale alla continua ricerca di una soluzione ai problemi degli altri. Allo stesso tempo è il racconto di una donna – dal carattere deciso, ma anche dolce e fragile – che prova a rimettere in piedi la propria vita. Scritta da Fabrizio Cestaro, Doriana Leondeff, Fabrizia Midulla e Marco Videtta, la serie tv è liberamente tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni “Un giorno di Settembre a Natale” e “Un telegramma da Settembre”, editi da Sellerio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Separatasi da poco e ancora indecisa sui suoi sentimenti, Mina è divisa tra il suo ex marito Claudio e Domenico, il nuovo ginecologo del consultorio in cui lavora. Temporaneamente ospite a casa di sua madre, algida e cinica altoborghese dalla battuta tagliente, Mina si ritrova anche a fare i conti con un mistero legato al passato di suo padre, morto da poco: chi è la donna ritratta nella foto nascosta nel suo studio? E se suo padre avesse sempre mentito, nascondendo a tutti una seconda vita? Mina Settembre si lancia quindi in un’indagine che la porterà a confrontarsi con una verità molto più scomoda di quanto immaginasse. Tutto questo mentre corre da una parte all’altra della città per aiutare chi ha bisogno di lei. La serie offre anche un affresco di Napoli – e più in generale del nostro Paese – e dell’umanità variegata e sorprendente che la popola.

Mina Settembre: il cast della serie tv

Abbiamo visto la trama di Mina Settembre, ma qual è il cast (attori)? Serena Rossi veste i panni della protagonista della fiction. Al suo fianco tanti altri attori come: Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Valentina D’Agostino, Christiane Filangieri, Nando Paone, Massimo Wertmuller, Rosalia Porcaro, Ruben Rigillo, Francesco Di Napoli, Davide Devenuto, Michele Rosiello, Susy del Giudice, Primo Reggiani e la partecipazione di Marina Confalone, nel ruolo di Olga, la madre di Mina.

Le parole di Serena Rossi

“Vivo questo nuovo progetto un po’ come una consacrazione – le parole di Serena Rossi, la protagonista della fiction in onda su Rai 1 -. La mia strada, iniziata quasi vent’anni fa, è stata fatta di tanto impegno, serietà e anche di fatica: senza faticare non si ottengono risultati e cercherò di insegnarlo a mio figlio Diego, quando sarà più grande, ora ha solo 4 anni. Mi sono sempre messa in gioco, per avere una carriera variegata, con sfide continue”.

Ma chi è Mina Settembre? È un’assistente sociale dal carattere determinato, lavora in un consultorio nel centro storico di Napoli e combatte contro ingiustizie e miseria. Separata dal marito Claudio (Giorgio Pasotti), dopo un tradimento di lui, è attratta dal ginecologo del consultorio, Domenico (Giuseppe Zeno) che la corteggia. “Con Mina mi sento a casa: è tutto ambientato nella mia città, parlo la mia lingua, e non in marchigiano come per Mia Martini, uso la mia gestualità – ha proseguito Serena Rossi -. Insomma, la napoletanità è presente in tutte le sue declinazioni e il personaggio mi somiglia”.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Mina Settembre in onda dal 17 gennaio 2021 su Rai 1? La serie tv è composta da dodici episodi da 50 minuti ciascuno che andranno in onda in sei puntate (due episodi a puntata). Le prime due serate andranno in onda il 17 e il 18 gennaio per proseguire, come appuntamento del prime time sulla rete ammiraglia, la domenica. L’ultima puntata dovrebbe quindi andare in onda il 14 febbraio 2021. Di seguito la programmazione (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata: domenica 17 gennaio 2021

Seconda puntata: lunedì 18 gennaio 2021

Terza puntata: domenica 24 gennaio 2021

Quarta puntata: domenica 31 gennaio 2021

Quinta puntata: domenica 7 febbraio 2021

Sesta puntata: domenica 14 febbraio 2021

Streaming e diretta tv

Dove vedere Mina Settembre in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera (la seconda puntata lunedì 18 gennaio) alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere o rivedere tutte le puntate (dopo la messa in onda in chiaro) grazie alla funzione on demand.

