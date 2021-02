Mina Settembre: cosa è successo nella quinta puntata, il riassunto

Mina Settembre: cosa è successo nella quinta puntata

Cosa è successo nella quinta puntata di Mina Settembre andata in onda domenica 7 febbraio 2021 su Rai 1? Nel primo episodio della quinta puntata dal titolo, La vita è un morso, Mina ha dovuto vedersela con Michele. Da anni nei guai con la giustizia, l’uomo sta ora scontando la sua pena agli arresti domiciliari però aveva un desiderio che necessitava dell’autorizzazione di Mina per realizzarsi: partecipare al funerale di uno dei suoi più cari amici.

Cosa è successo nel secondo episodio della quinta puntata di Mina Settembre intitolato Un giorno brutto? Ul personaggio interpretato da Serena Rossi ha preso per errore l’agenda della sua migliore amica. Accortasi del disguido, Irene ha cercato disperatamente Mina per averla indietro. Ma che cosa le sta nascondendo? Mentre Mina stava provando a ridargliela, qualcosa ha trattenuto l’assistente sociale in consultorio: una ragazza, infatti, si è presentata da Mina sostenendo di aver subito abusi da Domenico.

