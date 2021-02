Mina Settembre: cosa è successo nella quarta puntata, il riassunto

Mina Settembre: cosa è successo nella quarta puntata

Cosa è successo nella quarta puntata di Mina Settembre andata in onda domenica 31 gennaio 2021 su Rai 1? Nel primo episodio della quarta puntata dal titolo Amare è lottare, mentre la situazione con Domenico si è fatta sempre più complicata, un nuovo caso si è affacciato nella vita di Mina. Rudy, il portiere tuttofare, da un po’ di tempo tiene con sé un ragazzino di undici anni. Si tratta di Diego, figlio di un uomo marocchino e una donna napoletana, rimasto solo col padre che però è finito in carcere.

Cosa è successo nel secondo episodio della quarta puntata di Mina Settembre intitolato Solitudine? Livia, un’accumulatrice seriale che rischia lo sfratto, ha distratto momentaneamente Mina dai suoi turbamenti amorosi. Per sistemare la situazione stavolta ha chiesto aiuto al Generale, vicino di casa e acerrimo nemico di Olga. Il coinvolgimento dell’uomo ha mandato su tutte le furie la madre di Mina, che non le ha risparmiato critiche velenose.

Streaming, tv e repliche

Abbiamo visto cosa è successo nella quarta puntata di Mina Settembre, ma dove vedere la serie in diretta tv e live streaming? Le varie puntate della serie tv, come detto, vanno in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere o rivedere tutte le puntate (dopo la messa in onda in chiaro) grazie alla funzione on demand.

