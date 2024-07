Mina Settembre 2 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata in replica

Questa sera, lunedì 15 luglio 2024, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica la seconda puntata di Mina Settembre 2, la seconda stagione di avventure dell’assistente sociale del consultorio del Rione Sanità di Napoli, interpretata da Serena Rossi, diretta da Tiziana Aristarco. In tutto andranno in onda sei puntate per sei prime serate, per rivivere in replica le emozioni della seconda stagione. Scritta da Fabrizio Cestaro, Fabrizia Midulla, Silvia Napolitano e Costanza Durante, la serie tv è liberamente tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni. Dove vedere Mina Settembre 2 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv con protagonista Serena Rossi, come detto, va in onda stasera, lunedì 15 luglio 2024, alle ore 21,25 su Rai 1.

Mina Settembre 2 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere (on demand) i vari programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv tramite la connessione internet.

Cast

Abbiamo visto dove vedere in diretta tv e live streaming la replica di Mina Settembre 2, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: