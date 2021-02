Mina Settembre 2 si farà? Le anticipazioni sulla seconda stagione

Ci sarà una seconda stagione (2) di Mina Settembre? I tanti fan della serie tv, in onda oggi – domenica 14 febbraio 2021 – con l’ultima puntata, se lo stanno chiedendo. La risposta ufficiale, ve lo diciamo subito, non c’è. La Rai – per il momento – non ha annunciato lavorazioni in corso o nel prossimo futuro, ma – visti i buoni ascolti – non è da escludere qualche sorpresa a breve. Intanto la protagonista, Serena Rossi, interpellata via social sulla possibilità di una seconda stagione (2) di Mina Settembre non si è sbilanciata più di tanto, ma a suon di emoticon ha fatto intendere che ci sono delle concrete possibilità. O almeno lei ci spera. Staremo a vedere.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto se ci sarà o meno una seconda stagione (2) di Mina Settembre, ma dove vedere o rivedere in diretta tv e live streaming la serie tv? La sesta e ultima puntata (il finale di stagione) della serie tv, come detto, va in onda oggi – domenica 14 febbraio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere o rivedere tutte le puntate (dopo la messa in onda in chiaro) grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 14 febbraio 2021 Che tempo che fa: gli ospiti di stasera, 14 febbraio Live Non è la d’Urso streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 14 febbraio