Mille porte, il testo della canzone di Maninni a Sanremo Giovani 2022

Qual è il testo di Mille porte, la canzone di Maninni in gara a Sanremo Giovani 2022 in onda su Rai 1, venerdì 16 dicembre? Di seguito tutte le parole del brano:

Stasera non so cosa si fa

usciamo a guardare la luna

o accendi la Tv

lo so che cos’è la felicità

mi piace restare da soli

ma con te mi viene meglio

senza di te è come guardare il mare

ma con un occhio solo

mentre andiamo a fondo

così

così

Ma guarda io

Che scemo che non sono altro

Che credo ancora ai sorrisi

Se mi guardi e mi dici

Ti prego stammi accanto

Ma che ci posso fare

Se mi prende male

Tutte quelle sere

In cui non vuoi parlare

Io ti direi tutto

E non ho le parole

Tu che mi hai chiuso in faccia

Almeno mille porte

Io che scemo che non sono altro

Prestami il cuore

Non mi guardare

Nascondi nei tuoi occhi quello

Che ora non ho più

Tutto da capo ti offro da bere

Giurami che non ci provi

A farmi innamorare ancora

Perché noi due siamo un po’ come il mare

Ma con un onda sola

Poi cadiamo a fondo

Così

Ma guarda io

Che scemo che non sono altro

Che credo ancora ai sorrisi

Se mi guardi e mi dici

Ti prego stammi accanto

Ma che ci posso fare

Se mi prende male

Tutte quelle sere

In cui non vuoi parlare

Io ti direi tutto

E non ho le parole

Tu che mi hai chiuso in faccia

Almeno mille porte

Mentre andiamo a fondo

Così

Così

Ma guarda io

Che scemo che non sono altro

Che credo ancora ai sorrisi

Se mi guardi e mi dici

Ti prego stammi accanto

Ma che ci posso fare

Se mi prende male

Tutte quelle sere

In cui non vuoi parlare

Io ti direi tutto

E non ho le parole

Tu che mi hai chiuso in faccia

Almeno mille porte

Stasera lo so

Cosa si fa

Streaming e tv

Dove vedere Sanremo Giovani 2022 in diretta tv e live streaming? La finale della competizione andrà in onda, come detto, stasera – venerdì 16 dicembre 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.